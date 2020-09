Calciomercato Manchester: Dembelè ad un passo

Il Manchester United starebbe per chiudere per Dembelè del Barcellona, l’esterno arriverà in Premier dopo la bocciatura in Catalona.

Mercato Manchester United: arriva Ousmane Dembelè

Secondo quanto riportato in Spagna da As, il Manchester United starebbe per chiudere la trattativa col Barcellona per l’acquisto dell’attaccante Ousmane Dembelé (che non andrà alla Juve).

L’esterno francese, acquistato dagli spagnoli per 140 milioni dal Borussia Dortmund, dovrebbe finire in Premier League per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro.

La trattativa dovrebbe andare in porto qualora il Manchester United non chiudesse per Sancho.

Secondo la stampa inglese, infatti, il club dei Red Devils non si è ancora arreso per Jadon Sancho, campione del Borussia Dortmund.

La formazione britannica starebbe per presentare una nuova proposta ai tedeschi per cedere l’esterno inglese entro il 5 ottobre, data della scadenza del calciomercato. La nuova offerta sarebbe da 100 milioni di euro.

Marco Reus, leader e capitano dei gialloneri, tuttavia ha già smentito la cessione di Sancho. Il capitano ha sostenuto come Sancho possa restare un altro anno al Borussia Dortmund. Il giovane attaccante classe 2000 nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze, condite da 17 reti e altrettanti assist, dati che di fatto lo hanno consacrato come campione assoluto.

Mercato Manchester: su Dembelè c’era anche la Juventus

A proposito di Dembelè, invece, il francese era stato accostato anche alla Juventus. Anzi, nelle ultime settimane Dembélé sembrava aver accettato il possibile trasferimento alla Juventus. L’esterno d’attacco sarebbe arrivato a Torino in prestito o come contropartita nello scambio con Douglas Costa. Ma non solo, l’esterno che ha faticato tantissimo in Liga, sembrava aver dato la sua piena disponibilità al passaggio alla Juventus.

Milan, Dembelè-Depay-Paquetà: che giro

La notizia dell’addio del Barcellona a Dembelè potrebbe essere ben accolta anche dai tifosi del Milan. Da questa operazione, infatti, il club blaugrana ricaverebbe le risorse per sferrare l’assalto a Memphis Depay del Lione. Con la cessione dell’olandese, invece, Paquetà andrebbe in Ligue 1.

Il Lione di Rudi Garcia ha deciso di puntare fortemente sul talentuoso jolly del centrocampo mai sbocciato al Milan. Dopo la cessione di Traorè, il club francese sembrerebbe aver trovato l’accordo per l’arrivo di Paquetà.