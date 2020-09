Calciomercato Juventus, addio vicino in difesa: c’è un ostacolo

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre del nostro campionato, sta continuando ad attivarsi parecchio per puntellare i vari reparti. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a gestire al meglio gli acquisti e le cessioni. Nella rosa bianconera ci sono infatti degli esuberi importanti, e la sensazione è che in questi ultimi giorni di sessione estiva, possa esserci qualche sorpresa importante.

Ultime Juventus: addio Rugani, il Valencia torna alla carica

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus da qui a breve, c’è senza dubbio Rugani, difensore che sembra ormai ad un passo dall’addio. Il centrale sta giocando pochissimo da diverso tempo, e con l’arrivo di Pirlo sulla panchina difficilmente cambieranno le cose. Il giocatore vorrebbe accumulare più minutaggio, ed è per questo che la cessione sembrerebbe essere la pista più percorribile al momento, anche considerando una possibile monetizzazione per quanto riguarda l’affare. La valutazione è infatti di circa 20 milioni di euro, e nelle ultime ore è tornata a farsi avanti una pretendente in particolare: il Valencia. La squadra spagnola avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, i bianconeri vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Ore di riflessione in quel di Torino, già oggi possono esserci delle novità, così come riportato da cm.com.

News Juventus: tutte le pretendenti per Rugani

Il futuro di Rugani sarà lontano da Torino, e questa ormai è una cosa ormai quasi certa. Il difensore ex Empoli non ha trovato lo spazio che cercava, e potrebbe invece farlo in Spagna, o in Inghilterra, dove ci sono Leeds, Newcastle e West Ham alla finestra. Tre squadre ancora interessate, e che potrebbero decidere di dare l’assalto da qui a breve. Paratici cerca una sistemazione al giocatore, quest’ultimo spera che qualcosa possa cambiare.

Mercato Juventus: altra cessione in vista

Rugani dirà addio alla Juventus con molte probabilità, e la stessa sorte potrebbe toccare a Khedira, altro esubero bianconero ormai vicino alla partenza. Su di lui è piombato il PSG, che negli ultimi giorni si è fatto avanti.

