Calciomercato Juventus e Inter, beffa clamorosa: va in Premier League

Inter e Juventus sembrano essere le due squadre candidate al titolo di Campione d’Italia 2020/21 e si daranno battaglia fino all’ultima giornata: ma potrebbero darsi battaglia anche sul calciomercato come spesso accade.

Calciomercato Juventus, beffata anche l’Inter

Juventus e Inter, nel corso del tempo, ci hanno abituato a battaglie di calciomercato estremamente interessanti e anche nella sessione in corso e nelle prossime sono destinate a farci vivere sorprese importanti. Nelle prime settimane di mercato i due club si sono interessati al cartellino di David Alaba, difensore del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2021. L’austriaco non ha rinnovato il contratto con i bavaresi e non ha intenzione di farlo e per questo motivo i due club italiani hanno provato a farsi sotto per accaparrarselo a basso costo.

Calciomercato Juventus, nulla da fare per Alaba

In questa sessione di mercato, però, arrivare a David Alaba è parso alquanto impossibile per le richieste comunque esose del club. Flick, inoltre, non ha intenzione di privarsi del suo difensore centrale di fiducia e vuole sfruttare le sue caratteristiche fino all’ultimo giorno tedesco. E’ stato fondamentale nella vittoria del Triplete della scorsa stagione, anche da adattato da difensore centrale, e ha fatto gola a tantissimi club europei che ora potranno acquistarlo a parametro zero nella prossima stagione.

Juve-Inter, Alaba sfuma: va al Manchester United

I bavaresi perderanno David Alaba al termine della stagione perché il difensore austriaco non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Un calciatore del suo calibro, ovviamente, oltre a far gola a Juventus e Inter, piace tantissimo anche agli altri top club europei. Secondo todofichajes.com, il 28enne, in scadenza a fine stagione, avrebbe già comunicato alla società tedesca la volontà di andare via a fine anno. Ma non è tutto: lo stesso Alaba saprebbe già la prossima destinazione. Lo stesso portale spagnolo, infatti, ha parlato di un accordo verbale tra l’austriaco e il Manchester United.

