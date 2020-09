Calciomercato Juventus, assalto al fuoriclasse: 50 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, tutto su Chiesa: parte l’assalto al talento della Fiorentina

Il calciomercato della Juventus si è infiammato attorno al nome di Federico Chiesa. Il giovane talento del club viola ha fatto letteralmente impazzire la dirigenza bianconera che, a seguito delle prime giornate di Serie A, si è convinta ancora di più a quello che potrebbe essere l’affare da piazzare, in vista dell’oggi e del domani. Come se non bastassero le qualità espresse negli anni scorsi dallo stesso talento dei viola, Federico Chiesa ha cominciato l’anno in maniera brillante, trovando prima una straordinaria prestazione all’Artemio Franchi, nella vittoria casalinga contro il Torino di Marco Giampaolo – assist per lui -, per poi trovarne un’altra ai danni dell’Inter, che ha dovuto faticare per portare via 3 punti importantissimi. Il suo gol, del momentaneo 2-3, non è bastato infatti alla Fiorentina. Rete che potrebbe essere l’ultima, perché la Juventus ha intenzione di fare sul serio per portarsi a casa il classe ’97.

Juventus, assalto a Chiesa: 50 milioni per portarlo a Torino

Sono i colleghi del Corriere dello Sport ha raccontare dello scenario di casa Juventus, con il calciatore italiano che sarebbe concretamente finito in orbita bianconera. Il calciomercato non è ancora concluso per i bianconeri, che vorrebbero trovare un nuovo importante acquisto e, questo, potrebbe essere rappresentato dal nome di Federico Chiesa.

Per convincere Rocco Commisso, la società di Andrea Agnelli sarebbe disposta a sborsare l’importante cifra economica dei 50 milioni di euro. Un acquisto importante, su cui la Juve è però convinta. Ore di lavoro importanti per il CFO bianconero, Fabio Paratici, pronto a portare alla corte di Andrea Pirlo, un calciatore di enorme livello e dal futuro che si preannuncia brillante.

LEGGI ANCHE >>>

Poca Juventus in Nazionale, i bianconeri puntano a Chiesa: l’oggi e il domani del calcio italiano

L’acquisto di Federico Chiesa potrebbe arrivare per completare un reparto offensivo già ricco di talento giovanile, considerando la presenza dell’altro giovane del momento, Dejan Kulusevski, ma principalmente servirà per gettare le basi sulla Juve che sarà.

In Nazionale, di presenza bianconera, ce n’è ormai poca rispetto al passato. Tra i titolari ci sono Bonucci e Chiellini, con la presenza di Bernardeschi che potrebbe venir meno considerando il poco minutaggio che Pirlo gli concederà in questa stagione. E i bianconeri vogliono mantenere la tradizione, ritrovando calciatori da prima squadra in Nazionale, in rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>