Calciomercato Inter, out per infortunio Nainggolan. Si avvicina il Cagliari?

Il centrocampista nerazzurro, Radja Nainggolan, salterà il recupero della prima giornata di campionato contro il Benevento in trasferta per una sospetta faringite. Possibile un suo ritorno al Cagliari?

L’Inter annuncia l’assenza del ‘Ninja’ nel match di domani

Con un cinguettio sul proprio profilo ufficiale Twitter, il club nerazzurro ha comunicato che “Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite“. E pensare che nella conferenza prepartita di oggi pomeriggio il tecnico di Lecce aveva annunciato che nella sua rosa non aveva infortunati. Il calciatore belga non potrà dare il suo contributo alla squadra nel match contro le ‘Streghe’ di Pippo Inzaghi (reduci dalla grande vittoria in rimonta contro la Sampdoria fuori casa).

“Infortunio”: un passo verso il suo ritorno al Cagliari?

In molti hanno pensato che questo infortunio possa essere solamente un modo per far capire che la società di Steven Zhang sta preparando la sua cessione (sempre in prestito, ma stavolta con obbligo di riscatto) al Cagliari. Per la terza volta in carriera potrebbe vestire la maglia dei rossoblu. Sarebbe un gradito ritorno quello dell’atleta di origini indonesiane, visto che sia il patron Tommaso Giulini che l’allenatore Eusebio Di Francesco stanno attendendo con ansia un suo “sì”. Tutto questo dopo che nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’arrivo di un altro ex interista, ovvero quello del difensore Diego Godin. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile riavvicinamento tra i due club. Possibile che l’affare possa sbloccarsi in questi giorni. Ma bisogna fare presto, visto che il 5 ottobre è l’ultimo giorno di calciomercato.

Con Conte ha esordito sabato scorso contro la Fiorentina

Sabato 26 settembre è entrato al minuto 74 sostituendo il compagno Niccolò Barella sul risultato di 2-3 per i viola. Si può dire che il suo ingresso, oltre a quello di Arturo Vidal e di Alexis Sanchez, abbia cambiato completamente la partita. Visto che con il loro apporto l’Inter ha ribaltato il risultato vincendo 4-3 proprio negli ultimi minuti finali.

