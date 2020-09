Calciomercato Inter: scambio di cartellini con il Napoli

Calciomercato Inter, idea concreta per Maksimovic: il serbo è funzionale alla difesa a tre di Conte

Ha bisogno di un difensore l’Inter e tenterà in questa finestra di calciomercato, un nuovo affondo per trovare il perno che serve ad Antonio Conte. Il nome finito in auge sul taccuino di Beppe Marotta, sembra essere quello del serbo Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli piace al tecnico interista, Antonio Conte potrebbe riaffidargli un ruolo nella difesa a tre, schema di gioco che lo vedeva protagonista nella sua ex squadra.

Al Torino, infatti, Nikola Maksimovic convinse il Napoli proprio a seguito di ottime prestazioni in quel sistema di gioco. Lo stesso, che potrebbe trovare approdando all’Inter di Conte, che libererebbe così non solo Skriniar, con un’operazione onerosa che lo vedrebbe al Tottenham, ma pure sbloccando la questione legata ad Andrea Ranocchia, in orbita Genoa. Al momento, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, sarebbe tutto fermo. Toccherà capire come e quando si risolveranno alcune cose.

Inter, scambio tra Maksimovic e Vecino: l’idea dei nerazzurri per convincere il Napoli

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sportitalia, l’Inter vorrebbe convincere il Napoli a cedere Nikola Maksimovic. Come? Non con un responso economico, a con uno scambio di cartellini. Il calciatore serbo ha giocato tutto il secondo tempo di Napoli-Genoa, confermandosi prima scelta tra gli eventuali sostituti di Koulibaly e Manolas, nonostante la nuova presenza di Amir Rrahmani nella rosa del club azzurro, eppure il giocatore non trova il rinnovo. E’ per questo che potrebbe andar via e l’Inter, per convincere gli azzurri, metterebbe sul piatto il cartellino di Matias Vecino, centrocampista gradito in casa Napoli.

Inter e Napoli, scambio subito o a gennaio: lo scenario di calciomercato

Gli azzurri cercano un centrocampista dalle qualità dell’uruguaiano e lo stesso Vecino gradirebbe una soluzione diversa dalla permanenza all’Inter. Il motivo è molto semplice e riguarda il suo poco utilizzo e lo spazio che non gli verrà ritagliato, per l’ingombrante presenza degli altri perni del centrocampo di Conte, all’interno dell’organico nerazzurro. E’ un’idea che si potrebbe concretizzare subito tra Inter e Napoli, in questi ultimi giorni di calciomercato, ma la questione potrebbe rilanciarsi a gennaio, se non dovessero esserci i tempi necessari per chiudere l’operazione.