Calciomercato Inter, la strategia per arrivare a Kantè

Un mercato che si fa sempre più infuocato quello di Serie A, e che sta vedendo un Inter molto attiva in queste ultime settimane. I nerazzurri hanno mandato in porto diversi affari, ma la sensazione è che da qui a breve possa arrivare anche un altro ultimo grande colpo. Sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sono tanti giocatori, ma Conte e tifosi hanno un sogno ben stampato in mente.

Ultime Inter: sogno Kantè, ecco come prenderlo

L’Inter pensa ad un altro centrocampista, ed è normale associare il tutto al nome di Kantè. Il giocatore francese è un vero e proprio sogno di mercato per Conte, e già nelle scorse settimane si era provato ad avvicinarsi a lui, anche sondando il campo con il Chelsea. I nerazzurri sanno bene di doversi sacrificare parecchio se vogliono arrivare al Campione del Mondo, e sanno altrettanto bene di dover cedere qualche gioiello per monetizzare il più possibile e finanziare l’affare. La strategia sembra chiarissima: prima parte uno, e poi magari si tenta l’assalto. Il primo partente in lista potrebbe essere Skriniar, al momento ancora nel mirino del Tottenham. Il suo addio finanzierebbe il colpo Kantè. Questa la notizia riportata da Il Corriere dello Sport.

Mercato Inter: valutazioni di Kantè e Skriniar

Kantè è una preda di mercato molto difficile da raggiungere, e non è un caso che l’Inter debba assolutamente cedere qualcuno per poi tentare l’assalto. Il Chelsea e Lampard vogliono tenersi stretto il francese, il quale ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. Prezzo quasi simile per Skriniar, sul quale è piombato il Tottenham da qualche settimana. Lo slovacco sta giocando poco ultimamente, e nei piani di Conte continua a non esserci il suo nome.

Kantè-Inter: non solo Skriniar, ecco chi può partire

Skriniar è molto vicino all’addio, ma lo slovacco potrebbe non essere l’unico a partire. Tra i cedibili ci sono anche Eriksen e Brozovic, oltre che Vecino. Per quest’ultimo c’è il Napoli, squadra con la quale c’è un vero e proprio asse di mercato.

