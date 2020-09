Calciomercato Inter: rinnova un gioiello, resta un centrocampista

L’Inter continua il suo mercato, e lo fa pensando soprattutto a come gestire le questioni interne alla rosa. Conte ha tanti uomini a disposizione, ma è chiaro di come qualcuno possa essere destinato alla partenza. Intanto però, in queste ultime ore, sono arrivate due notizie importanti relative a due giocatori. Uno di questi era cedibile, l’altro invece è tuttora un giocatore quasi imprescindibile.

Ultime Inter: pronto il rinnovo per De Vrij

Tra i giocatori più importanti dell’Inter, c’è senza dubbio De Vrij. Il centrale olandese, protagonista di una scorsa stagione esaltante, è un elemento fondamentale per Conte, posto al centro della difesa, e che qualche settimana fa aveva avuto più di qualche avance. I nerazzurri però si sono impegnati per blindarlo, e pare che nelle ultime ore sia arrivata la svolta per quanto riguarda il rinnovo di contratto. L’agente Raiola sta lavorando per un ricco ingaggio al suo assistito, ed è possibile che da qui a qualche giorno possa esserci la firma. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

News Inter: Brozovic può restare

Il modus operandi dell’Inter è sempre stato chiaro: prima vendere, e poi comprare. E a proposito di questo i nerazzurri hanno sempre cercato di monetizzare il più possibile prima di andare poi ad investire. Tra i giocatori sacrificabile c’era anche Brozovic, per il quale però non ci sono state offerte concrete. A questo punto il croato resterà a Milano con molte probabilità, in attesa che Conte delinei bene le sue gerarchie a centrocampo. Il giocatore è contento della permanenza, il mercato non ha presentato ulteriori possibilità.

Mercato Inter: addio a due difensori?

Intanto l’Inter valuta la situazione riguardante altri due difensori. Se da una parte è stato blindato De Vrij, dall’altra è possibile che possa esserci l’addio di Ranocchia. Il centrale ha delle avance, e Conte sta riflettendo se tenerselo o meno. Attenzione anche a Skriniar, sul quale è piombato il Tottenham: gli Spurs vorrebbero affondare il colpo, attenzione a quello che può succedere tra qualche giorno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Conte blocca la cessione: cambia tutto

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Inter, addio Skriniar: il Tottenham aumenta l’offerta