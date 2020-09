L’ultima settimana di calciomercato potrebbe vedere l’Inter di Antonio Conte tra le protagoniste assolute. Il club nerazzurro deve ancora perfezionare alcune uscite e qualche entrata e i prossimi giorni potrebbero lasciar spazio a veri e propri fuochi d’artificio in tal senso.

Calciomercato Inter, Naniggolan in uscita

La convocazione contro la Fiorentina e qualche scampolo di gara non hanno fatto cambiare idea all’Inter sul futuro di Radja Nainggolan. Per Antonio Conte potrebbe essere solo un gregario e la sua uscita è in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per tornare ad agire anche in entrata, oltre che per sfoltire la rosa a centrocampo. Il Ninja, dal canto suo, vorrebbe sentirsi più importante e in un certo senso sta sperando che l’Inter abbassi le pretese per trovare un club in cui essere leader indiscusso. Sulle sue tracce, com’è noto, c’è il Cagliari di Esuebio Di Francesco che vorrebbe riportarlo in Sardegna dopo l’ultima stagione insieme.

Calciomercato Inter, strategia per arrivare a Kanté

Calciomercato Inter, il Cagliari vuole Nainggolan

Dopo gli incontri negativi delle ultime settimane tra il presidente del Cagliari, Giulini, e la dirigenza dell’Inter per Nainggolan, nell’ultima settimana di mercato qualcosa potrebbe smuoversi. I sardi hanno già acquistato Diego Godin dall’Inter e stanno chiedendo uno sforzo ai nerazzurri per arrivare anche al centrocampista belga che la scorsa stagione è stato tra i migliori dei rossoblù. Della situazione legata al futuro di Nainggolan ne ha parlato Pierluigi Carta. A margine della conferenza stampa per la presentazione di Tripaldelli e Tramoni, il direttore sportivo del Cagliari ha chiarito i punti legati al mercato.

Calciomercato Inter, scambio incredibile con il Napoli

Cagliari, Carta su Nainggolan

Il direttore sportivo del Cagliari è parso abbastanza fiducioso sul futuro di Nainggolan, seppur non è una trattativa che dipenderà dal club sardo.

“E’ una trattativa che non dipende da noi. Se dovesse venire sarebbe un valore aggiunto. Probabilmente sarà un affare realizzabile solo a fine mercato. Ma la difficoltà è che noi non possiamo definire la trattativa perché non è solo in mano nostra. Stiamo cercando di definire la squadra ma i nostri obiettivi lo sono anche delle altre squadre e quindi ci aspettiamo una settimana dura“.

