Calciomercato Cagliari: cessione di un big, l’annuncio del ds

Cagliari, tanti colpi e pochi big in uscita. Oltre a Naiggolan, il Cagliari non ha rinunciato ai suoi big e non sembra aver intenzione di farlo.

Mercato Cagliari: Nandez resta?

Ad una settimana dalla chiusura del mercato per quel che riguarda la Serie A, direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta che ha parlato in conferenza stampa del futuro di diversi big in uscita, come Nandez, Cragno e Pavoletti:

“Non voglio fare l’ipocrita, se arrivano offerte importanti una società come la nostra non più sicuramente rifiutare. Ma il calciomercato vive di equilibri. Se l’ultimo giorno di mercato perdi un big allora non servono i soldi perchè ci sarà bisogno di colmare il suo buco. Joao Pedro è un esempio. Se lo vendi tardi è difficile sostituirlo, specie in questo periodo con i protocolli Covid-19. Per ora nessuno si è presentato a Cagliari con in mano le valige piene di soldi, quelle non le ha portate nessuno comunque”.

Cagliari, il futuro di Nandez

Il Cagliari dopo aver vissuto una stagione davvero complicata non sembra aver intenzione di ridimensionarsi. Il club sardo aveva lottato a lungo per le prime quattro posizioni ad inizio campionato, soprattutto grazie ai 13 risultati utili messi di fila con 9 vittorie e 4 pareggi.

Poi il crollo con 7 sconfitte e 3 pareggi in campionato che hanno fatto spegnere i sogni d’Europa e compromesso la posizione di Maran così come di qualche stella come Nandez. In estate è andato via anche Zenga, dopo che in un primo momento Giulini pensava alla sua conferma. Dopo gli acquisti di Godin e di altri campioni, ora anche diversi calciatori potrebbero decidere di andare via. Tra questi c’è sicuramente Nahitan Nandez utilizzato da esterno da di Francesco.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Cristiano Ronaldo out contro il Cagliari

Cagliari, Nandez pronto alla cessione: Napoli e club inglesi su di lui

Nandez è stato ad un passo dal lasciare il Cagliari già a gennaio, quando arrivò la ricca offerta del West Ham, poi rifiutata dal presidente della squadra sarda. Il club inglese potrebbe tornare fare un tentativo in questi ultimi giorni di mercato anche se sul centrocampista sembrava esser forte l’interesse del Napoli che penserebbe a lui come sostituto di Allan, andato in Premier. Per questo motivo il suo agente continua a lavorare con gli azzurri.