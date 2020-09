Roma-Juventus, Dzeko è una furia: “Con loro succede sempre così”

Roma-Juventus, Dzeko polemico: l’ex obiettivo dei bianconeri si scaglia contro quella che poteva essere la sua squadra

E’ stato il match di Edin Dzeko quello di ieri, tra Roma-Juventus. Inevitabile, perché il capitano della Roma fino a soli 7 giorni fa, è stato praticamente ad un passo dai bianconeri. Dopo un’esclusione ovvia da parte di Paulo Fonseca, il centravanti bosniaco è tornato a guidare il reparto offensivo dei giallorossi. Gli è servito ricaricare le pile, dopo i clamorosi rumors venuti meno al momento dell’assalto della Juve per Alvaro Morata, che ieri ha vestito la maglia numero 9 della Juventus, prendendo proprio il posto che spettava a Dzeko. L’attaccante di Sarajevo non ha digerito alcune decisioni arbitrali, tant’è che si è scagliato contro l’arbitro Di Bello e la stessa Juventus, che lo avrebbe accolto a braccia aperte.

Roma-Juventus, Edin Dzeko protagonista: “Sempre così con loro”, lo dice all’arbitro Di Bello

Dzeko e la Juventus, un affare saltato dopo il clamoroso dietrofront su Milik. Si attendeva un via libera da Napoli e Roma che mai è arrivato e, per tale motivo, Dzeko resta alla Roma. Il destino ha voluto che Juventus e Roma si incrociassero già alla seconda giornata e, poche settimane fa, si chiedevano tutti: “Con quale maglia scenderà in campo Edin?” Se lo chiedeva anche il suo allenatore, Paulo Fonseca, che se lo è ritrovato in attacco poi, nella sfida terminata ieri 2-2 proprio tra le due compagini. Momenti in campo che avrebbero fatto infuriare il bosniaco. Una frase, non è digerita dal popolo bianconero, che lo avrebbe accolto volentieri. In campo infatti, come riportano i colleghi del Corriere dello Sport, avrebbe rivolto testuali parole all’arbitro Di Bello: “Sempre così con loro”, a seguito di una decisione arbitrale che ha visto negare alla Roma un calcio di punizione.

Dzeko nuovamente capitano alla Roma: il bomber di Sarajevo si è ricalato nell’avventura capitolina

Non ha portato a niente l’uscita di Edin Dzeko, legata ad un momento da campo di tensione agonistica, ma è chiaro che è balzata agli occhi la notizia, ai tifosi della Juventus. Il calciatore, da professionista, è tornato a calarsi nell’avventura romanista, indossando nuovamente la fascia che non lascerà a nessun altro nel corso della stagione che ha appena aperto le porte.