Napoli, infortunio Insigne: assente contro la Juventus, i tempi di recupero

Nella giornata di ieri si è giocata Napoli-Genoa, partita dominata dalla squadra di Gattuso che ha vinto con un netto 6-0. Inizio di stagione fantastico del Napoli che ora avrà subito un match importante per capire davvero a che punto si trova. Otto gol fatti e zero subiti nelle prime due, ora ci sarà la Juventus di Pirlo che è reduce da un pareggio contro la Roma per 2-2 all’Olimpico. Giornata dal sorriso a metà ieri per il Napoli e i suoi tifosi, perché verso inizio di partita, al minuto 22, è arrivato l’infortunio di Lorenzo Insigne che è stato costretto ad uscire dal campo non sulle sue gambe.

Napoli, infortunio Insigne

Brutta tegola per il Napoli che ha perso il proprio capitano, ma nonostante questo è riuscito a mettere a segno cinque gol senza di lui e battere il Genoa. Problema alla coscia per lui. Inizialmente si pensava ad una contrattura, ma con il passar dei minuti la situazione sembrava aggravarsi e ora si teme davvero che si tratti di stiramento. La conferma arriverà soltanto nella giornata di oggi quando verranno effettuati gli esami specifici.

Napoli-Juventus, Insigne sarà assente

Domenica 4 ottobre la terza giornata di Serie A, dove alle ore 20:45 scenderanno in campo all’Allianz Stadium Juventus-Napoli per il big match di giornata. Non ci sarà quasi sicuramente Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è uscito dal campo nervoso, perché probabilmente ha da subito percepito la gravità dell’infortunio. Intanto, per Juventus-Napoli sarà assente e Gattuso dovrà inventarsi altro.

Infortunio Insigne, i tempi di recupero

Assenza pesante per gli azzurri che sono partiti bene in questa stagione. Intanto, i tempi di recupero non sono ancora definibili, ma trattandosi di stiramento, è quasi certo che il calciatore salti la Juventus e anche la convocazione in Nazionale, per tornare con qualche probabilità a Napoli-Atalanta alla quarta giornata di Serie A che si giocherà sabato 17 ottobre. Oggi arriveranno nuovi aggiornamenti sulla sua questione.