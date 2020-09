Milan, comunicato del club sull’infortunio di Rebic. Le condizioni

L’attaccante dei rossoneri, Ante Rebic, nel corso della partita contro il Crotone ha dovuto lasciare i suoi compagni di squadra nel secondo tempo per un brutto infortunio al gomito. Poco fa il Milan ha comunicato sul proprio sito ufficiale le condizioni del suo calciatore.

Infortunio Rebic, il comunicato del club

Questo il comunicato ufficiale della società sul proprio sito riguardante l’infortunio del suo tesserato, Ante Rebic. Quest’ultimo è uscito dal terreno di gioco al minuto 57′ per una sospetta lussazione al gomito. E’ stato sostituito dal giovane compagno di reparto, Lorenzo Colombo. Ecco cosa hanno dichiarato: “AC Milan comunica che in seguito alla lussazione del gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebic è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso ulteriori complicanze vascolo.nervose periferiche. Una nuova risonanza di controllo è prevista tra una decina di giorni, con valutazione specialistica“.

Buone notizie per Stefano Pioli, ma non troppe…

Può tirare un sospiro di sollievo il tecnico Pioli. Sul 2-0 della sua squadra contro i calabresi ha assistito dal vivo (come il resto della squadra) all’infortunio del calciatore che era sembrato abbastanza serio tanto da non riuscire a respirare e a muoversi. E’ stato accompagnato, con fatica, fuori dal rettangolo di gioco dai fisioterapisti del club che lo hanno portato subito in ospedale per accertamenti. Ovviamente salterà la prossima partita di Europa League contro i portoghesi del Rio Ave. Sfida che potrebbe consentire l’accesso ai gironi di questa competizione dove lo stesso Milan tende a fare molto bene. Non ci sarà per il prossimo impegno in campionato contro il neopromosso Spezia. Dovrà saltare anche i prossimi impegni della sua nazionale contro la Svizzera (amichevole) e Svezia (Nations League).

I rossoneri sperano di averlo per il derby

Il 17 ottobre è in programma il primo derby della stagione contro l’Inter di Antonio Conte. Pioli spera di recuperare l’ex Eintracht Francoforte in vista del match contro i cugini. La notizia positiva è che il calciatore ha abbastanza giorni da recuperare per lo stop delle nazionali. Senza dimenticare, però, i risultati dei nuovi controlli che ci saranno tra dieci giorni.

