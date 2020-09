Juventus, Pirlo torna a parlare dopo il pareggio con la Roma

Il tecnico dei bianconeri ha voluto caricare i suoi ragazzi dopo il pareggio rimediato, ieri sera, contro i giallorossi di Paulo Fonseca. Un piccolo pensiero sul suo profilo ufficiale Twitter.

Juventus, Pirlo suona la carica: “Nei momenti duri esce il carattere di una squadra“

Quattro punti nelle prime due giornate di campionato per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. L’allenatore di Flero ha dovuto ringraziare il solito Cristiano Ronaldo per aver riacciuffato il pareggio contro la Roma di Paulo Fonseca e di Edin Dzeko (che ha disputato la sfida con il dente avvelenato, visto che doveva trasferirsi proprio nel club di Agnelli in questa sessione di mercato). La gara si stava mettendo male per la squadra bianconera, soprattutto dopo l’espulsione di Adrien Rabiot poco dopo l’inizio del secondo tempo. Ma un colpo di testa del numero 7 portoghese ha salvato Pirlo dalla prima sconfitta in carriera come manager.

Questa mattina, sul proprio profilo ufficiale Twitter, Pirlo ha scritto: “Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica“. Già, domenica c’è un altro big match. A Torino, infatti, arriva il Napoli di Gennaro Gattuso che ha fatto due su due, vincendo contro Parma e Genoa in campionato. E’ in piena forma, ma nella trasferta bianconera mancherà il capitano Lorenzo Insigne, che si è infortunato contro i rossoblu (non è esclusa una lesione, i risultati arriveranno tra oggi e domani).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Agnelli piomba a Casa Milan. C’è anche Zhang, il motivo

Gli fanno ecco altri membri della squadra

Non solo Pirlo, anche altri calciatori e suoi ex compagni di squadra hanno voluto esprimere un loro pensiero sulla partita di ieri e su quella che verrà. Cristiano Ronaldo sui suoi canali social ha scritto: “Non è il risultato che volevamo, ma con questo spirito collettivo saremo più forti che mai” seguito con due emoticon e con l’hashtag #finoallafine. Anche il capitano Giorgio Chiellini: “Siamo stati bravi a non mollare e a recuperare la partita“. Gianluigi Buffon che ha seguito l’intera sfida dalla panchina: “Uniti nei momenti di difficoltà. Così reagisce un grande gruppo“. Leonardo Bonucci: “Potevamo e dovevamo fare maglio, ma l’importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile. Guardiamo avanti“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: idea concreta per un altro ritorno dopo Morata

Rimandato Morata

Schierato dal primo minuto (dopo che lo stesso tecnico in conferenza aveva annunciato che non avrebbe giocato) Alvaro Morata ha deluso in campo. Non ha disputato una grande partita ed è stato anche sostituto da Douglas Costa nel secondo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Chiesa o Correa, le ultime