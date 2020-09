FIFA 21 FUT: i giocatori “buggati” con i quali iniziare al meglio (FOCUS CM24)

La nuova stagione calcistica è iniziata da pochi giorni, e a breve sarà accompagnata anche dal gioco di calcio più giocato al mondo: Fifa 21. Il videogame targato EA è ovviamente il più popolare, e al suo interno presenta una modalità ormai esplosa in tutti i paesi, ovvero Ultimate Team. Noi di calciomercato24.com, vi vogliamo segnalare i giocatori “buggati” con i quali poter iniziare al meglio.

Marcos Llorente-Atletico Madrid

Il primo che vi possiamo consigliare è senza dubbio Marcos Llorente, centrocampista spagnolo dell’Atletico Madrid, che quest’anno promette davvero molto bene. La sua carta ha un overall totale di 82, ma ciò che spicca di più e risalta fin da subito è la sua velocità pari a 84. Un valore altissimo, e che lo rende perfetto per iniziare al meglio. Valori equilibrati, e un’intesa facilmente legabile per via della sua nazionalità. Il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 4-5k.

Adama Traorè-Wolverhampton

Se si pensa a Fut, non si può non associare la squadra ideale ad una Premier League. Su Fifa il campionato inglese è usatissimo, anche e soprattutto per via dei tanti giocatori interessanti presenti sul mercato. Parliamo di carte molto alte, e alcune invece considerate “buggate”. Attenzione ad Adama Traorè, con una valutazione di 79, e una velocità spaventosa di 96. Una macchina da corsa, e che troverà senza dubbio spazio in tante rose iniziali. Prezzo: circa 15-20k.

Hirving Lozano-Napoli

Passiamo poi alla Serie A, dove troviamo una vecchia conoscenza per tutti. Parliamo di Lozano, esterno del Napoli e già diventato un idolo per tanti giocatori di Fifa. Il messicano ha già ricevuto in passato tante carte speciali, e quest’anno si candida per diventare una colonna portate per molte squadre italiane. Overall di 80, velocità 93, e un buon dribbling da 81 fanno di lui un vero “buggato”. Prezzo? 8-10k.

Daniel James-Manchester United

Restiamo in Premier, stavolta con un giocatore di una big: Daniel James. Il talento del Manchester United potrebbe essere una vera e propria rivelazione quest’anno, soprattutto per via del suo basso prezzo. Ideale per le squadre iniziali, con velocità 95 e grande possibilità di intesa con tante altre carte interessanti. Overall: 77. Prezzo: 5-8k.

Zakaria-Borussia M.

Infine andiamo in Bundesliga, con un centrocampista di altissimo livello, e che senza dubbio vedremo spesso nell’online. Parliamo di Zakaria, giocatore svizzero che gioca nel Borussia Moenchengladbach. Statistiche paurose, equilibrate, e con un prezzo che potrebbe aggirarsi intorno ai 15k. Spiccano la velocità di 83, e fisico 85. Un profilo che sentiamo vivamente di consigliare.

