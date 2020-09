Ieri Roma-Juventus. Uno dei primi big match della nuova stagione di Serie A Tim. Bella partita sin dai primi minuti, con i giallorossi che due volte si sono portati in vantaggio nel primo tempo con la doppietta di Jordan Veretout. Il match è poi terminato 2-2 con la rete del pareggio di Cristiano Ronaldo (doppietta anche per lui). Meglio i giallorossi nel primo tempo, poi partita equilibrata con la squadra di Fonseca che non ha saputo approfittare dell’uomo in più dopo l’espulsione di Rabiot, anzi. Meglio la Juventus nel finale che ha infatti trovato anche il 2-2 in 10 uomini.

Roma, obiettivo aggiustare la difesa

Una partita importante da parte dei difensori della Roma. Ormai la difesa tre sembra collaudata dal finale della scorsa stagione per Fonseca, che si è affidato a Ibanez, Mancini e Kumbulla. Tutti e tre i calciatori hanno svolto una partita di un certo livello con la Juventus non concedendo quasi nulla. La società però sta lavorando per un nuovo e importante innesto, anche perché il club dovrà affrontare tre competizioni e non ci sono altri calciatori pronti a subentrare al momento.

Calciomercato Roma, ultimo assalto a Smalling

L’obiettivo primario è Chris Smalling, centrale inglese del Manchester United che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma. Il calciatore è tornato in Premier League ma spinge per fare ritorno in Serie A e vestire di nuovo la maglia giallorossa. Il club italiano ha già un accordo con lui per i prossimi tre anni, ora bisognerà però convincere il Manchester a cederlo, in arrivo l’ultima offerta, anche considerando che il mercato chiuderà il prossimo lunedì 5 ottobre.

Mercato Roma, la risposta del Manchester United per Smalling

E’ da più di un mese che la Roma tratta con il Manchester United. Il club inglese ha precedentemente imposto il prezzo di Smalling a 20 milioni di euro, poi calato a 18. La Roma dai 10 iniziali è prima salito a 12 e ora si prepara a presentare l’ultima offerta ufficiale da 14 milioni di euro. Come riportato da Calciomercato.com, da trigoria sono fiduciosi di una possibile chiusura. Il Manchester valuterà e darà una risposta nelle prossime ore alla Roma.