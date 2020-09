Il calciomercato del Milan potrebbe concludersi con il botto dopo il forte interesse per un nuovo difensore e un nuovo possibile colpo in attacco.

Calciomercato Milan, settimana decisiva per Depay

I rossoneri, dopo l’infortunio di Ante Rebic, potrebbero tornare alla carica per un nuovo attaccante che sappia giocare sia da esterno che da centravanti. Nelle scorse settimane è stato sondato il terreno per Memphis Depay, attaccante e capitano del Lione di Rudi Garcia che sarebbe un colpo di mercato straordinario per i rossoneri di Stefano Pioli. Il calciatore olandese, però, non è semplice da prendere per le enormi richieste del presidente Aulas che non vorebbe cedere il suo uomo migliore, se non per cifre esorbitanti.

Calciomercato Milan, Agnelli piomba a Casa Milan

Calciomercato Milan, ultimatum di Aulas

Nelle ultime ore il vulcanico presidente del Lione, Aulas, ha parlato del possibile addio di Depay. Non ha lasciato nulla al caso, anzi. Ha parlato espressamente di venerdì come giorno ultimo per cedere il calciatore, dopodiché non ascolterà proposte di nessun tipo perché non si priverà più del capitano.

“I giocatori che non andranno via entro venerdì, non partiranno più“, ha dichiarato ai microfoni di Telefoot, lanciando un segnale molto forte a chi vorrà acquistare il talentuoso attaccante classe ’94 che piace anche al Barcellona di Ronald Koeman.

Calciomercato Milan, l’esterno conferma la trattativa

Barça-Depay, cosa c’è sotto?

Nelle ultime settimane, oltre l’interesse del Milan, su Depay c’è stato il forte interesse del Barcellona che, avendo perso Luis Suarez sta cercando un attaccante di livello. L’olandese, che ha già lavorato con Koeman in Nazionale, è perfetto secondo il neo tecnico blaugrana che ha chiesto uno sforzo al club. Secondo quanto riferito da Jean-Michel Aulas, però, non sono arrivate offerte concrete del Barcellona ma solo sondaggi e parole. “Nessuna offerta reale dal Barcellona“, lasciando intendere che nessuna delle proposte ha soddisfatto le richieste di 40-50 milioni di euro per far partire l’asso del club.

