Calciomercato Juventus: idea concreta per un altro ritorno dopo Morata

Calciomercato Juventus, Llorente è l’idea low cost per completare l’attacco di Andrea Pirlo

Il calciomercato della Juventus non si fermerà ad Alvaro Morata, perché i bianconeri hanno bisogno di un altro centravanti nel reparto offensivo di Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico del club piemontese ha bisogno di un altro perno offensivo, un nuovo “numero nove” che faccia comodo, per poter roteare nel proprio attacco. E’ per questo che viene fuori l’idea low cost di un altro ritorno in bianconero e parliamo di Fernando Llorente.

Andrea Pirlo, così come per Morata, è un ex compagno di squadra del centravanti spagnolo. Assieme, i due, hanno giocato dal 2013 al 2015, e un certo feeling c’è tra loro. E’ per questo che il tecnico lo vorrebbe nuovamente alla Juventus, con lo spagnolo che risolverebbe così un problema in casa Napoli. La società partenopea non lo considera più parte del progetto e, assieme a Milik, è stato messo fuori rosa.

Juventus, Llorente bianconero: il basco può tornare e chiudere la carriera a Torino

Una storia mai finita, nonostante il bacio alla maglia dei partenopei praticamente un anno fa. Qualche tifoso juventino non prese bene quel gesto, ma c’è anche chi desidera un suo ritorno in bianconero. Se dovesse essere risolta in tal senso, il reparto offensivo della Juventus chiuderebbe così un cerchio, trovando nella rosa due punte fisiche, da poter utilizzare accanto a Cristiano Ronaldo. Rappresentano entrambi, l’altro è ovviamente il già presente Morata, una soluzione per il 3-4-1-2 di Andrea Pirlo. A rivelare la news sono i colleghi di Calciomercato.it

Juventus e Llorente, soluzione possibile: sullo sfondo resta sempre lo Spezia

Potrebbe tornare a vestire bianconero, ma non per forza con lo scudetto della Juventus cucito sul petto. Sì, perché a sognare il colpo Llorente, è il neopromosso Spezia. Il club bianconero, allenato da Vincenzo Italiano, potrebbe trovare nel centravanti di Pamplona il suo attaccante per la Serie A. Un sogno per il tecnico, che non vedrebbe l’ora di guidare un attaccante che, nella sua carriera, ha raggiunto titoli così importanti e tante presenze. Toccherà capire quanto possibile sarà per lo Spezia pagare un ingaggio così oneroso. L’addio di Llorente è cosa certa, toccherà capire quale stemma ci sarà sulla sua nuova divisa bianconera.

