Calciomercato Juventus, maxi-affare con il Real Madrid: le ultime

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e la maggior parte delle squadre del nostro campionato, si sta impegnando per andare a puntellare vari reparti. Intanto anche la Juventus continua a muoversi, e sogna un ultimo grande colpo prima di affrontare con completezza la nuova stagione. I nomi sul taccuino sono tanti, e nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni davvero clamorose dalla Spagna.

Ultime Juventus: scambio Hazard-De Ligt? La bomba dalla Spagna

Intanto nelle ultime ore è arrivata una vera e propria bomba di mercato dalla Spagna, che vedrebbe Eden Hazard trasferirsi alla Juventus. Il belga potrebbe infatti essere in uscita dal Real Madrid, e la squadra spagnola vorrebbe rinforzarsi in difesa con l’arrivo di De Ligt. Un vero e proprio scambio quindi, per un maxi-affare che se dovesse concretizzarsi, avrebbe sicuramente del clamoroso. Il campione belga non è mai riuscito a convincere appieno Zidane, e allo stesso tempo il centrale olandese è un profilo che già in passato era stato accostato ai Blancos, prima poi che avvenisse il trasferimento a Torino. Questa la notizia riportata da donbalon.com.

News Juventus: De Ligt, pirlo e il conguaglio

De Ligt al Real Madrid è un’ipotesi venuta fuori nelle ultime ore, e rappresenterebbe sicuramente una vera e propria beffa per la Juventus. Pirlo infatti non vorrebbe affatto privarsi del difensore, anche perchè ad oggi le alternative in quel ruolo non sono tantissime. L’ex Ajax è considerato parte integrante del progetto, e la sua crescita dallo scorso anno è senza dubbio un fattore da prendere in considerazione. Il Real ci pensa e studia un possibile conguaglio per avanzare nella trattativa, la Vecchia Signora è scettica e snobba ogni voce.

Juventus-Real: asse caldo per un altro campione?

La Juventus studia eventuali colpi sul mercato, e pensa soprattutto a qualche possibile occasione. Una di queste sarebbe proprio al Real Madrid, e stiamo parlando di Marcelo. Giocatore da sempre nel mirino bianconero, e che non è escluso che si possa liberare da qui a breve.

