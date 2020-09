Calciomercato Inter: Conte ha scelto il suo difensore

Calciomercato Inter, Smalling è il preferito di Conte: nell’ultima settimana si tenterà l’assalto

Va a caccia di un difensore, il calciomercato dell’Inter si infiamma attorno al nome di Chris Smalling. Il centrale di difesa ex Roma e di proprietà del Manchester United, potrebbe tornare in Serie A. Nel suo cuore c’è l’Italia e non vuole restare ai Red Devils per un anno da separato in casa in Inghilterra. Vuole sfruttare l’occasione Antonio Conte che seguiva Smalling già all’epoca del Chelsea. Il centrale ex Roma attende ancora una chiamata dalla capitale, che però non arriva ed è per questo che si starebbe guardando attorno. Tra i club italiani, l’intenzionato a prelevarlo dal club di Premier League, sembra proprio l’Inter.

Inter, Milenkovic costa troppo: Chris Smalling in arrivo per Conte

Sono i colleghi del Corriere dello Sport a rivelare la notizia, con il nome di Chris Smalling che sarebbe il piano B a Nikola Milenkovic, difensore per cui la Fiorentina chiede troppo. La valutazione economica di Rocco Commisso è infatti di 40 milioni di euro, cifra troppo elevata secondo gli standard dell’Inter. Beppe Marotta, infatti, in comune accordo con il suo allenatore, Antonio Conte, andrebbe diretto sull’altro obiettivo. Dopo la cessione di Diego Godin e quella che sarà di Andrea Ranocchia, che finirà al Genoa, ha bisogno di un nuovo perno di difesa la società nerazzurra. Inoltre, non è da dimenticare la posizione di Milan Skriniar. Il difensore slovacco potrebbe finire al Tottenham e, se dovesse concretizzarsi la trattativa, toccherà obbligatoriamente andare a prelevare un difensore. E Smalling è l’operazione più in auge tra le idee di Conte e Marotta.

Inter, Smalling sostituisce Skriniar: cosa c’è di concreto con il Tottenham

In Inghilterra, Marotta e Ausilio, lavorerebbero su duplici aspetti. Chi parte e chi entra, perché per Skriniar che arriva a Londra, ci sarebbe una partenza da Manchester, con destinazione Milano. Negli ultimi giorni di mercato potrebbe essere piazzato un colpo da circa 20 milioni di euro, soldi chiesti dal Manchester United per Chris Smalling. La Roma potrebbe veder sfumare definitivamente il calciatore inglese, con direzione nerazzurra.

