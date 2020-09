Calciomercato Inter, addio Skriniar: il Tottenham aumenta l’offerta

Prima di stagione incredibile per l’Inter. Alla seconda giornata (la prima partita ufficiale visto il rinvio della prima giornata) è arrivato un 4-3 con la Fiorentina. Si decide tutto nei minuti finali con i nerazzurri che rimontano il 2-3 ribaltandolo in due minuti dall’87’ all’89esimo minuto. Qualcosa non è piaciuto in fase difensiva ad Antonio Conte che è stato lui stesso ad ammetterlo in conferenza stampa. Non ha giocato Milan Skriniar che ha visto tutto il match dalla panchina.

Mercato Inter, Skriniar messo fuori da Conte

E’ iniziata come è terminata la scorsa stagione l’avventura di Skriniar. Il difensore centrale slovacco non è sceso in campo contro la Fiorentina e continua a restare indietro nelle gerarchie di Antonio Conte. La società ora è pronto anche a cederlo, poiché un patrimonio simile non vorrebbe tenerlo in panchina. L’allenatore ha dato il suo ok per una partenza, a patto che arrivino però sostituti all’altezza. Tra i migliori difensori del campionato italiano due anni fa, mentre male lo scorso anno. Andamento altalenante del calciatore nella difesa a tre di Conte, tanto da fare spesso panchina anche in partite decisive.

Calciomercato Inter, l’offerta del Tottenham per Skriniar

Tante squadre su Skriniar in questa sessione di mercato, ma chi è intenzionato a chiudere per lui è il Tottenham che vuole portarlo in Premier League. Prime offerte giunte a Milano nei giorni scorsi. La richiesta dell’Inter è di 50 milioni di euro e gli Spurs non si sono spinti mai oltre i 35 offerti. Ora però Mourinho spinge per chiudere nell’ultima settimana di mercato.

Inter, settimana decisiva per chiudere la cessione di Skriniar

Settimana decisiva per le ultime trattative. Il Tottenham ora sembra intenzionato ad aumentare i bonus e spingere per l’acquisto del calciatore slovacco dell’Inter. I nerazzurri, a loro volta, si cautelano e già hanno sondato il terreno per due calciatori. Sono Milenkovic e Smalling i principali candidati a sostituire la partenza di Skriniar. Nel mirino di Ausilio e Marotta c’è anche Maksimovic del Napoli.