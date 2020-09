L’Inter lavora per dare a Conte l’ultimo rinforzo per il centrocampo. L’idea dei nerazzurri resta sempre quella di arrivare a Kantè del Chelsea, ma si valutano anche altri nomi.

Mercato Inter: Locatelli ma non solo

Marotta ed Ausilio vogliono completare l’organico ed accontentare Antonio Conte. Secondo le ultime di TS, infatti, viste la difficoltà che comporta la trattativa per Kanté per il quale serve una cessione importante, l’Inter sta valutando le alternative. Locatelli del Sassuolo è una pista ancora calda, ma non l’unica.

Il primo nome sulla lista resta sempre quello di Thomas Partey per cui l’Atletico Madrid chiede i 50 milioni della clausola.

Ma attenzione anche al Tottenham, se Mourinho facesse entrare nei discorsi per Skriniar quel Moussa Sissoko tutto potrebbe cambiare anche perchè il centrocampista piace da una vita a Piero Ausilio. Nell’ultima settimana di mercato potrebbe avere come sempre una svolta. Questa potrebbe arrivare da Parma (per Gervinho, nel caso partisse Pinamonti) ma anche da Reggio Emilia.

Il Sassuolo, dove gioca Manuel Locatelli, potrebbe aprire alla cessione del centrocampista della Nazionale. In questo caso l’Inter si farebbe trovare pronta.

Calciomercato Inter: le ultime su Kantè, Brozovic contropartita?

Al di là delle alternative come Locatelli, l’Inter non ha dimenticato il nome di Kantè. Anche nelle ultime usicte, seppur non a gamba tesa, Antonio Conte ha ribadito la necessita si un ulteriore innesto a centrocampo. e il nome resta quello di N’Golo Kantè, che malgrado le due presenze da titolare accumulate finora nel Chelsea, per i Blues nojn è incedibile. Per arrivare a lui l’Inter deve prima vendere. La soluzione potrebbe anche essere quella di inserire un giocatore nella trattativa con il Chelsea: è noto che a Londra non dispiacessero né Skriniar, nè Brozovic, ma il difensore dovrebbe finire al Tottenhma, mentre si lavora per il centrocampista nell’affare.

Chelsea, Lampard non molla

L’unico a non volersi privare di Kantè sembra ancora Lampard. Il tecnico al termine della gara di ieri contro il West Bromwich ha spiegato: «Ci sono molti rumors e bisogna valutare il singolo caso per trovare una soluzione. Al momento Jorginho e Kantè sono a nostra disposizione. Vedremo cosa succederà con il passare del tempo».