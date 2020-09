Calciomercato Genoa: Balotelli ma non solo, i 4 nomi per l’attacco

Il Genoa continua a cercare una punta. Nel mirino del club ci sono 4 calciatori che potrebbero arrivare in Liguria nelle prossime ore.

Mercato Genoa 2020: Balotelli non è l’unica pista

Il Genoa cerca una punta, come confermato ieri da Faggiano. Secondo quanto riportato da cm.com, i nomi sui quali starebbe lavorando Daniele Faggiano, ds del Grifone, sono 4.

Il direttore sportivo lavora da almeno una settimana sui possibili arrivi di: Mario Balotelli, Gianluca Scamacca, Ernesto Torregrossa e Antonio Sanabria.

Queste quattro, sarebbero soluzioni diverse, per costi e caratteristiche. I calciatori, infatti, sono accomunati solo da una cosa, risolverebbero tanti problemi a Maran.

Calciomercato Genoa: ecco l’attaccante a zero

Come spiegato, i costi di queste operazioni sarebbero molto diversi, ma la batosta di ieri in campionato contro il Napoli ha mostrato l’inefficacia offensiva del Grifone. Qualora il Genoa decidesse di seguire piste low cost si virerebbe su uno dei primi due nomi.

Balotelli è infatti svincolato dopo la sua esperienza al Brescia. Per questo motivo l’accordo di contratto potrebbe essere raggiunto facilmente. Il suo arrivo farebbe lievitare i costi solo a fronte di una stagione importante. I dubbi su suo inserimento in uno spogliatoio che stava ritrovando compattezza, tuttavia, sono molti da parte del ds e del tecnico. Nonostante l’idea parta proprio da Preziosi in persona, questo aveva imposto una brusca frenata a una trattativa che sembrava ormai definita.

L’alternativa economica al numero 45 si chiama Scamacca. Il giovane centravanti di scuola Roma cerca un club in Serie A. La punta, ad Ascoli, ha dimostrato di essere maturato e piace anche a Milan e Juventus. Tuttavia il Sassuolo non vuole privarsene a titolo definitivo anche se non troverà spazio nell’affollatissimo reparto avanzato di mister De Zerbi. Ecco perché il dg Carnevali sarebbe disposto a darlo in prestito. Soluzione che al Genoa non dispiacerebbe ma solo a patto di detenere anche una clausola di acquisto nel caso in cui la punta dell’under 21 esplodesse.

Genoa: le soluzione onerose

Più costose le alternative a Balotelli. Occhio al ritorno di Sanabria. Per il paraguaiano il Betis ha già rifiutato un’offerta da 7 milioni e vuole incassare questa volta la cifra di 10 milioni altrimenti lo terrà in organico.

Torregrossa ha fatto bene lo scorso anno in Serie A, per questo il Brescia ora vuole venderlo a titolo definitivo ma viste le molte richieste pervenute dalla Serie A serviranno 5 milioni.