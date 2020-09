L’Inter pensa a Kantè ma il Chelsea ha già in mente un piano. Il club inglese spera di privarsi di uno tra Jorginho e N’Golo Kantè prima della fine del mercato.

Calciomercato: Jorginho costa 60 milioni di euro

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la prima richiesta da parte del Chelsea per cedere il centrocampista Jorginho sarebbe di 60 milioni di euro.

Il prezzo sarebbe lo stesso fissato anche per la cessione di N’Golo Kantè, grande obiettivo di mercato dell’Inter in questi ultimi giorni prima della chiusura. I due calciatori, infatti, sono coetanei e per questa ragione il Chelsea li valuta allo stesso modo.

Il club inglese, allenato da Lampard, ha in organico due centrocampisti centrale di assoluto valore e che fanno gol a diversi club. Su Jorginho ci sarebbe l’interesse dell’Arsenal mentre su Kantè quello dei nerazzurri.

Per entrambi i calciatori, il club inglese pur di cedere si potrebbe accontentare anche di 50 milioni di euro, pur di alleggerire il monte ingaggi.

Mercato Chelsea, Jorginho o Kantè: chi parte?

In realtà la volontà di Lampard sarebbe quella di privarsi di Kantè e non di Jorginho. Il tecnico del Chelsea, infatti, ritiene l’italo brasiliano più funzionale al suo gioco. Tuttavia se arrivasse l’offerta giusta per l’ex Napoli tutto potrebbe cambiare anche se la volontà di Jorginho sarebbe quella di restare.

Il problema, ad oggi, sembrerebbe essere economico. Nessun club dato il periodo post Covid sembra intenzionato a mettere sul piatto i milioni chiesti dal Chelsea. Per Kantè, infatti, i nerazzurri starebbero pensando di offrire al Chelsea i cartellini di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Marotta vorrebbe inserire nell’affare almeno una contropartita 29enne centrocampista francese.

Jorginho, ecco l’offerta dell’Arsenal

Tuttavia risulta molto difficile che l’Arsenal metta sul piatto i 60 milioni chiesti dal Chelsea per Jorginho. Al massimo il club inglese potrebbe spingersi sui 40 milioni. Prima di presentare un’offerta concreta, tuttavia, i Gunners dovranno liberarsi del cartellino di Torreira (in trattativa con l’Atletico Madrid e con il Torino). Se il club londinese riuscisse ad incassare la cifra di 30 milioni, allora la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi gironi, senza la cessione dell’uruguaiano però le cose difficilmente si sbloccheranno.

Antonio Lauro