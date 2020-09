Calciomercato Fiorentina: Piatek ed Eder, ecco chi arriva

La Fiorentina lavora ancora per avere una punta. Una volta completate le cessioni ripartirà l’assalto ad un attaccante.

Calciomercato Fiorentina: Piatek ed Eder, le ultime

La Fiorentina lavora ancora per avere una punta. Secondo quanto riportato dal CDS, il club viola starebbe intavolando diverse trattative per regalare a Iachini un altro calciatore.



Il primo nome è ancora quello di Piatek. Il problema è che adesso manca una settimana alla fine del mercato stesso e tutto diventa più complicato. In realtà la Fiorentina non ha mai mollato la presa su Krzysztof Piatek (25 anni) e proverà ancora l’assalto.

Mercato Fiorentina: le ultime su Piatek

La società ha sempre tenuto i contatti per Piatek ma contemporaneamente studia anche altre opzioni, poi gradualmente sfumate.

Per questo la soluzione di riportare Piatek in Italia sta riprendendo gradualmente quota e quotazioni: perché Beppe Iachini l’ha messo in cima o quasi alla lista degli attaccanti che vorrebbe avere a Firenze.

Il tecnico lo ritiene affidabile e utile al sistema di gioco della propria squadra. Ma non solo, l’attaccante polacco piace anche al presidente Commisso che ha una predilezione per i calciatori che hanno il carattere dell’ex Genoa.

Ovviamente no nsarà semplice arrivare a Piatek. Il motivo? Per chiudere l’affare servirebbe un’operazione da 50 milioni lordi tra prezzo del cartellino da versare all’Hertha Berlino e ingaggio da garantire all’ex Genoa e Milan.

Per questo potrebbero sorgere diverse difficoltà di realizzazione per l’affare. Da oggi, ad 8 giorni dal gong che segnerà la fine del mercato, la Fiorentina cercherà di capire di nuovo se ha voglia di investire una cifra così alta, oppure convenga volare bassi

Mercato Fiorentina: l’alternativa è Eder

Visto che l’esito della trattativa per arrivare a Piatek non è scontato, la società studia anche soluzioni alternative.

Come può essere quella di Eder. L’attacco di Iachini è tutto da scoprire e far esplodere visto che sono presenti Kouame 23 anni da compiere, Vlahovic 20 anni, Cutrone 22 anni.

La loro età media è di appena 21,5 anni, la Fiorentina valuterà anche per questo se vale la pena “recuperare” Eder (34 anni) e far si che la punta torni nel calcio italiano dopo due stagioni trascorse in Cina.