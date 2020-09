La Fiorentina è scatenata. In attesa dell’addio possibile di Federico Chiesa, il club del presidente Rocco Commisso pensa in grande.

Mercato Fiorentina 2020: c’è De Paul se parte Chiesa

Se l’esterno azzurro andasse via, la Fiorentina proverebbe a prendere Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il club viola, infatti, almeno fino a sabato tiene aperte le porte ad una cessione di Federico Chiesa.

Per questo il mercato è ancora vivo anche in entrata soprattutto se il numero 25 riuscisse a far incassare a Pradè un bel gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato. L’idea dei dirigenti viola è quella di non affondare il colpo in attacco ma prendere un jolly offensivo come Rodrigo De Paul ma non solo.

Calciomercato Fiorentina, il prezzo di De Paul

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il calciatore ci sarebbero stati contatti diretti tra Commisso e la famiglia Pozzo per De Paul. Il calciatore argentino, tuttavia, è ancora bloccato a Udine per le alte richieste da parte dei Pozzo. Ma con i soldi che Chiesa l’affare potrebbe sbloccarsi. L’Udinese per privarsi del numero 10 argentino chiede 40 milioni di euro. Una cifra elevatissima che difficilmente sarà offerta al club friulano anche se sul calciatore ci sono anche altri club, tra i quali la stessa Juve e diversi in Premier League come confermato ieri anche dal tecnico Gotti:

De Paul distratto dal mercato?

“Non lo vedo poco convinto, anzi, vedo un giocatore consapevole di quello che vuole fare e come, quando va in campo si impegna al massimo e questo per noi conta”.

Mercato Fiorentina, non solo De Paul

Con i soldi della cessione di Federico Chiesa potrebbe sbarcare a firenze De Paul ma non solo. come riporta il Corriere Fiorentino, infatti, il club gigliato cerca anche un esterno che possa dare il cambio a Lirola come Davide Faraoni.

Indipendentemente dalla partenza di Chiesa, poi, la società continua a monitorare Martinez Quarta e non solo. Potrebbe arrivare anche un centrale di difesa. A tal proposito vengono monitorati Fazio e Lyanco.

A sinistra anche potrebbe arrivare qualcosa. I nomi in questo caso sono quelli di Ken Sema, ancora dell’Udinese, e Junior Firpo che a Barcellona non trova spazio.