PRIMO TEMPO – Al Dall’Ara va in scena una gara molto avvincente tra Bologna e Parma che vede la squadra di Sinisa Mihajlovic più convinta dei propri mezzi. I padroni di casa, infatti, passano in vantaggio dopo 16 minuti con Roberto Soriano. Il trequartista italiano è bravo a trovare lo spazio giusto per inserirsi su calcio d’angolo e mettere palla in rete per l’1-0. Poi, al 30′, Soriano trova anche la doppietta con un bel destro dal limite dell’area di rigore. Sepe spiazzato anche dalla deviazione del proprio difensore che non ha lasciato scampo all’estremo difensore gialloblù.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre con lo stesso spartito della prima parte di gara. I padroni di casa tengono ancora le redini del gioco in mano e trovano la rete del 3-0 con un bel gol di Skov Olsen, oggi scelto come titolare al posto di Riccardo Orsolini. Nella conferenza stampa di ieri, Sinisa Mihajlovic ha puntato fortemente sul calciatore danese al posto dell’esterno italiano e oggi ha trovato la conferma delle sue sensazioni. Ad ispirare la rete del classe ’99 è stato ancora Roberto Soriano che ha lanciato a rete Olsen che, poi, ha messo in rete con un bel sinistro. Al 67′ il Parma riesce ad accorciare le distanze con un bel gol di Hernani che da oltre 20 metri piazza la palla alle spalle di Skorupski.