Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre

02.00 Guangzhou Evergrande-Dalian Pro (Chinese Super League) – DAZN

11.00 Roma-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00 Osasuna-Levante (Liga) – DAZN

12.30 Spezia-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1

13.00 Sheffield United-Leeds United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

13.00 Bordeaux-Nizza (Ligue 1) – DAZN

13.00 Motherwell-Rangers (Scottish Premier League) – SKY SPORT COLLECTION

13.00 Sampdoria-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.30 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00 Verona-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

15.00 Cremonese-Cittadella (Serie B) – DAZN

15.00 Albinoleffe-Livorno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Carrarese-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Olbia-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Piacenza-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Pistoiese-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Carpi-Sambenedettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Feralpisalò-Arezzo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Gubbio-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Padova-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Triestina-Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Catania-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Teramo-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Trapani-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Tottenham-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.30 Hoffenheim-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00 Atletico Madrid-Granada (Liga) – DAZN

17.30 Manchester City-Leicester (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Lucchese-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Pro Vercelli-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Renate-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Fermana-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Perugia-Fano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Ravenna-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Avellino-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Juve Stabia-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Potenza-Casarano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Ternana-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Virtus Francavilla-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00 Crotone-Milan (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.00 Napoli-Genoa (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

18.00 Friburgo-Wolfsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.30 Valladolid-Celta (Liga) – DAZN

20.00 West Ham-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Roma-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Reggiana-Pisa (Serie B) – DAZN

21.00 Barcellona-Villarreal (Liga) – DAZN e DAZN1

21.00 Reims-PSG (Ligue 1) – DAZN

07:00 – Primavera – Milan vs Atalanta

08:30 – Calciomercato Live Weekend

09:00 – ACI Sport Magazine

10:00 – Si Live 24

10:30 – Primavera – Studio prepartita (diretta)

11:00 – Primavera – Roma vs Genoa (diretta)

13:00 – Primavera – Sampdoria vs Lazio (diretta)

15:00 – Serie A Live – Nap vs Gen, Ver vs Udi + Crem vs Cit (diretta)

17:00 – Si Live 24 (diretta)

17:30 – Si Live 24

18:00 – Serie A Live – Crotone vs Milan (diretta)

20:00 – Rally Dreamer

20:30 – Serie A Live – Roma vs Juventus (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:10 – Lo sai che?! (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?!

02:30 – NASCAR GOTS – Las Vegas

