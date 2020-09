Spezia-Sassuolo, formazioni UFFICIALI: le scelte di Italiano e De Zerbi

Spezia-Sassuolo, formazioni ufficiali: la prima apparizione storica in Serie A per la società ligure

Scendono in campo Spezia-Sassuolo, è tempo di formazioni ufficiali. Prima apparizione per lo Spezia, che scende in campo dunque per la primissima storica sfida in Serie A. Ma Vincenzo Italiano ha voglia di fare sul serio, per essere protagonista anche in Serie A. Il Sassuolo vuole i tre punti, con Roberto De Zerbi pronto ad accantonare la prima sfida contro il Cagliari, da cui non è uscito con i tre punti in tasca.

Spezia-Sassuolo, le scelte ufficiali di Italiano e De Zerbi

Spezia (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell’Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.