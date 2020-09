LIVE | Roma-Juventus, Veretout porta in vantaggio i giallorossi – VIDEO

Alla mezz’ora del primo tempo, la Roma di Paulo Fonseca passa in vantaggio contro la Juventus.

Roma-Juventus, gol di Veretout – VIDEO

I giallorossi hanno creato tanto nella prima mezz’ora, sprecando anche qualche occasione molto ghiotta. Poi la svolta al 31′, grazie ad un tiro di Veretout deviato di mano da Adrien Rabiot. Per Di Bello non ci sono dubbi, è calcio di rigore e cartellino giallo per il centrocampista francese. Dal dischetto si presenta lo stesso Veretout, tiratore scelto della Roma che non sbaglia e segna il gol dell’1-0. Szczesny aveva intuito il tiro ma non è bastato.

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

