Roma-Juventus 2-1 LIVE: Ronaldo pareggia su rigore, Veretout fa doppietta – VIDEO

Partita molto intensa a Roma tra giallorossi e Juventus, dove le emozioni nel primo tempo non sono di certo mancate. Entrambe le squadre hanno lottato per 45 minuti, grandi spunti, belle giocate e soprattutto tanti gol.

Roma-Juventus: doppietta Veretout, Ronaldo su rigore

Il vantaggio della Roma è arrivato su calcio di rigore realizzato da Veretout, ma la Juventus non si è arresa, ed è riuscita a trovare la reazione con Ronaldo. Il portoghese si conquista e realizza un rigore per l’1-1. Giallorossi che però non ci stanno, e che in contropiede beffano la Vecchia Signora: a segno ancora una volta il centrocampista francese.