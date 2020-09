Roma e Juventus hanno dato vita ad una bellissima gara all’Olimpico, terminata 2-2 grazie alle doppietta di Jordan Veretout e Cristiano Ronaldo.

Juventus, Ronaldo: “Punto guadagnato”

Per la Juventus il migliore in campo è stato il solito Cristiano Ronaldo che per due volte ha riacciuffato il pareggio per i bianconeri. Dopo il gol dal dischetto, l’asso portoghese è stato capace di segnare un’altra delle sue perle con uno stacco di testa a dir poco imperioso. Al termine del match si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pari maturato all’Olimpico.

“Penso che sia stato un punto guadagnato visto che siamo andati in svanataggio due volte. Sapevamo che la partita si era complicata un po’ e per noi è stato un punto importante“.

Juventus, Ronaldo: “Serie A più difficile. Pirlo? Con lui siamo felici”

Mancava equilibrio? “Sì, ma è normale. Siamo all’inizio del campionato, con un nuovo allenatore nuovo e schemi diversi. Però vedo la squadra viva, stiamo bene fisicamente e vogliamo proseguire su questa strata. Vedo un futuro radioso“.

Serie A diversa? “Sì, quest’anno è più complicata. Tutte le squadre si sono rinforzate, come l’Inter e il Milan e sarà una stagione più difficile rispetto all’anno scorso“.

Differenze Pirlo-Sarri? “Penso che sia presto però in questo momento vedo una squadra molto contenta che lavora sorridendo. E questo è fondamentale”.

