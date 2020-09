Roma-Juventus 2-2 LIVE: doppiette di Veretout e Ronaldo

Match di punta di questa seconda giornata di campionato, dove ad affrontarsi sono la Roma e la Juventus. La squadra di Fonseca vuole rifarsi dopo la prima uscita non felice, mentre i bianconeri cercano la riconferma dopo la netta vittoria contro la Sampdoria.

Roma-Juventus: la sintesi

Il primo tempo inizia in maniera molto equilibrata, con entrambe le squadre che cercando di studiarsi prima di andare ad affondare il colpo. La prima grande chance capita sui piedi di Mkhitaryan, che dopo una bella azione solitaria conclude centrale trovato la buona respista di Szczezsny. Partita che continua sulla scia dei primi minuti, fino al 30′, quando i giallorossi riescono a conquistarsi un calcio di rigore dopo un fallo di mano di Rabiot: dal dischetto va Veretout, che fa 1-0. Vantaggio che però dura circa una decina di minuti, anche perchè c’è modo di vedere un altro rigore, stavolta conquistato e realizzato da Ronaldo. Minuti finali che però portano ad un altro gol, ancora una volta della Roma, che in contropiede trova il nuovo vantaggio con Veretout.

Il secondo tempo

Seconda frazione più tranquilla, dove la Juventus prova subito a conquistare il pareggio. La grande occasione però capita sui piedi di Dzeko, che per ben due volte sfiora il 3-1. La prima prende il palo, la seconda tira centrale. Nel mezzo anche l’espulsione di Rabiot. Bianconeri che però, anche se in dieci uomini, non calano di intensità, e al 68′ trovano il pareggio ancora con Ronaldo: grande stacco e colpo di testa vincente.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1) – Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon; Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

JUVENTUS (3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kulusevski; Ramsey; Ronaldo, Morata.

Tabellino

Gol: Veretout (R) Ronaldo (J) Veretout (R) Ronaldo (J)

Ammoniti: Kumbulla (R) Pellegrini (R)

Espulsioni: Rabiot (J)