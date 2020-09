Roma-Juventus, le probabili formazioni: le possibili scelte di Fonseca e Pirlo

Roma e Juventus si sfidano per il primo big match della stagione, valevole per la seconda giornata di campionato. I giallorossi vogliono subito riscattarsi dalla “sconfitta a tavolino” subita contro l’Hellas Verona (vicenda Diawara), mentre gli uomini di Andrea Pirlo dopo la vittoria contro la Sampdoria non intendono fermarsi. Queste le possibili formazioni che possono schierare Paulo Fonseca e l’ex centrocampista della Nazionale azzurra.

Prima all’Olimpico per Friedkin. Fonseca lancia Dzeko (che doveva essere bianconero). Solamente panchina per Morata

La Roma è in cerca di riscatto. Dopo il pareggio ottenuto a Verona contro l’Hellas (poi punto azzerato per la nota vicenda di Amadou Diawara schierato in campo, ma non inserito nella lista dei 25 da consegnare alla Lega) i giallorossi vogliono cercare la prima vittoria della stagione. E vogliono farlo in presenza del nuovo proprietario, Dan Friedkin. Per l’americano è la prima partita in casa ed è per questo che i giallorossi intendono fare bella figura. Anche perché ci saranno 1000 spettatori (non proprio il pubblico dalle grandi occasioni, ma almeno è un inizio rispetto a quello che abbiamo trascorso mesi fa) che sono stati invitati dalla società tramite sponsor. Il tecnico portoghese lancia in attacco Dzeko (che doveva passare alla Juventus, ma il tutto è saltato per “colpa” di Milik), coadiuvato da Pedro e Mkhitaryan. Pirlo dovrebbe lanciare gli stessi undici che hanno battuto i blucerchiati di Claudio Ranieri domenica scorsa. Solo panchina per Alvaro Morata.

Possibile esordio per Kumbulla dal 1′

Dovrebbe esordire dall’inizio il nuovo acquisto Marash Kumbulla. Il difensore albanese, sabato scorso, è stato per tutti e 90 minuti in panchina ad osservare la sua nuova squadra affrontare il suo passato. Arbitrerà l’incontro il sig. Di Bello della sezione di Brindisi.

Probabili formazioni di Roma-Juventus

Queste le possibili formazioni di stasera in programma alle ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Mckennie, Ramsey, Frabotta; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

