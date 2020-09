La Juventus di Andrea Pirlo è uscita indenne dall’Olimpico per la sfida contro la Roma nonostante l’espulsione di Adrien Rabiot e il doppio svantaggio con la doppietta di Jordan Veretout.

Juventus, Pirlo: “Volevamo fare questo tipo di partita”

Il tecnico della Juventus, dopo il pari dell’Olimpico, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport.

“Sapevamo di giocare contro una squadra con tanti attaccanti e quindi sapevamo sarebbe stata diversa rispetto alla gara con la Sampdoria. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla scorsa partita ma noi siamo in fase di costruzione e prendiamo queste partite come banco di prova per cercare il modulo giusto e le soluzioni giuste. Bentancur inizia a stare bene ora, Arthur non giocava da sei mesi. Quando avremo tutti a disposizione sarà diverso”.

Morata ha lavorato come volevi? “Volevamo sfruttare l’uno contro uno in avanti perché sapevamo come gioca la Roma e volevamo sorprenderli in attacco. Non è andata benissimo ma volevamo fare questo tipo di partita”.

Calciomercato Juventus, sprint per il centrocampista: le ultime

Juventus, Pirlo: “Il nostro centrocampo resterà a due”

Dove siete andati in difficoltà? “Ho provato a tenere la linea di centrocampo stretta per non far arrivare palla ai treuqartisti ma non sempre ci siamo riusciti. Stiamo provando a trovare la quadratura del cerchio“.

Centrocampo? “Non abbiamo registi e mezzali, possiamo giocare a due. Dobbiamo sfruttare al meglio le caratteristiche di tutti per giocare in questo modo“.

Quanto tempo serve per trovare il modulo giusto? “Purtroppo possiamo provare solo in campionato, visto che prima non abbiamo potuto. Arthur può provare solo in campo e migliorare fisicamente pian piano. Lo stesso Bentancur non può essere al top da subito visto il campionato che ha giocato lo scorso anno“.

Juventus, Ronaldo felice di Pirlo: che bordata a Sarri!

Pirlo: “Inter? Giocheremo fino alla fine”

Ti aspettavi una Roma più propositiva? “La partita sapevamo che potevano impostarla in questo modo. Abbiamo sbagliato a muoverci perché dovevamo sfasare di più i loro movimenti. Se riesci a metterli in difficoltà in quello gli fai male. Non lo abbiamo fatto ma possiamo migliorare”.

La rosa dell’Inter è superiore alla tua? “Non lo so. E’ una rosa migliore di quella dell’anno scorso sicuramente. Hanno preso gente di qualità. Non so se siamo più forti noi o loro ma ce la giocheremo fino alla fine. Ai ragazzi ho detto che anche le sostituzioni saranno importanti e hanno giocato bene“.

Ronaldo migliorerà sulle punizioni? “Non ne abbiamo avute e non posso valutare. E’ un calciatore della Juve e siamo ben felici di averlo. Ha corso tantissimo, anche più degli altri“.

Potrebbero interessarti anche

Milan, Pioli: “Soddisfatto della vittoria ma dobbiamo crescere. Rebic? Ecco cos’ha”

Juventus, Paratici tra calciomercato e il caso Suarez: ecco le sue dichiarazioni