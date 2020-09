Roma-Juventus: gli highlights del match – VIDEO

Match di punta di questa seconda giornata di campionato, dove ad affrontarsi sono la Roma e la Juventus. La squadra di Fonseca vuole rifarsi dopo la prima uscita non felice, mentre i bianconeri cercano la riconferma dopo la netta vittoria contro la Sampdoria.

Roma-Juventus: gli highlights

Partita spettacolo all’Olimpico, dove a passare in vantaggio sono i giallorossi grazie ad un rigore trasformato da Veretout. Pochi minuti dopo il pareggio bianconero, ancora su penalty e ancora con Ronaldo. Allo scadere del primo tempo c’è però spazio per il 2-1 Roma, che trovano la doppietta del centrocampista francese. Nel secondo tempo c’è spazio per il 2-2 firmato CR7.

CLICCA QUI PER LA SINTESI DEL MATCH