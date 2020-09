Fonseca dopo Roma-Juventus: “Non sono soddisfatto del risultato”

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni Sky dopo il pareggio contro la Juventus. Queste le sue parole.

Fonseca dopo Roma-Juventus

“Occasione sprecata? Abbiamo fatto una buona partita, non sono soddisfatto del risultato. C’è stata voglia di vincere. Dzeko poco sereno? No, ho visto Dzeko sempre molto sereno e motivato. Oggi ha lavorato molto per la squadra, ha sbagliato ma lo hanno fatto tutti. Ha fatto una buona partita. Sui cambi? Ho sentito la squadra sicura, siamo stati bene difensivamente e abbiamo creato. Ho visto Pellegrini stanco e l’ho cambiato. Possiamo fare 5 sostituzioni, ma se vedo che la squadra sta bene, allora non cambio nulla. Stavamo bene tutti, non ho avuto bisogno di cambiare. Lei ha fiducia nella società? Ho totale fiducia, il nuovo presidente è arrivato adesso, ma stiamo sempre in contatto. Lavoriamo per trovare le migliori soluzioni per la squadra. Permesso sulla cessione di Dzeko? Era una situazione normale che tutti capiamo, ne abbiamo parlato. Kumbulla e la difesa giovane? Abbiamo tre giovani in difesa, ma hanno qualità, ed oggi hanno dimostrato di essere forti. Sulla vicenda Diawara? Non parlo di cose private, è stata una situazione difficile, ma ormai è passato e non ci ritorniamo”

QUI LA SINTESI DEL MATCH