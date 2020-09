Oroscopo di oggi 27 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata in cui toccherà essere più forte del previsto. E lo sarai, nonostante il caos che hai vissuto negli ultimi mesi. Il consiglio di Paolo Fox è quello di dedicare più tempo a te stesso, ti servirà vivere un momento di totale quiete, per ritrovare la serenità che ti manca.

Toro. Molto nervosismo verrà fuori in questa complessa giornata, ma tieni duro. Esplodere non aiuterà nel momento difficile che stai vivendo in quest’ultimo periodo. Ci vuole massima prudenza in questi casi.

Gemelli. Questa è una domenica positiva per te, con alcune questioni legate ad un periodo molto complicato per te. Per le coppie toccherà far venir fuori la verità, alcune saranno costrette a prendere una decisione molto importante per il futuro.

Cancro. Alcuni problemi lavorativi, toccherebbe metterli da parte. E’ quello che proverai a fare in questa giornata di relax, stando soprattutto vicino alle persone care. I sentimenti saranno protagonisti in questa domenica.

Leone. Sei stanco, da ormai un bel po’ di tempo. Questo è un giorno che dovrai sfruttare per recuperare le energie perse in questo complicato ultimo periodo. Alcuni avvertiranno una mancanza forte, che faranno vivere dei momenti no. Succede a tutti, sii forte e paziente, perché passeranno.

Vergine. Serenità per te in questa giornata. Progetti all’orizzonte, che potrai realizzare addirittura entro la fine questo 2020. Novembre sarà il mese decisivo, a ottobre invece saranno protagonisti i sentimenti: Venere sarà dalla tua.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Luna favorevole al suo segno. Alcune cose le vedrai sotto una chiave diversa, sarai più ottimista rispetto al tuo solito. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una possibile svolta.

Scorpione. Forte agitazione in questa giornata e alcune persone potrebbero aumentarti questo stato di malessere. Il consiglio è quello di evitare le discussioni, per non aumentare le tensioni. Devi ritrovare serenità.

Sagittario. Finché si può, munendoti di mascherina e buonsenso, il consiglio è quello di una breve pausa con un viaggio da fare nel corso di questi giorni. Alla prima occasione, cerca di spostarti da qualche parte, con una delle persone che più gradisci. Ti aiuterà, hai bisogno di mettere alle spalle un periodo un po’ difficile.

Capricorno. E’ stato un settembre piatto, destinato a concludersi così. Occhio, perché a ottobre riceverai una notizia che svolterà completamente la tua vita. La quiete di settembre, verrà messa alle spalle.

Acquario. Molta agitazione, anche se sei molto energico nel corso di questa giornata. Merito della Luna nel tuo segno. Alcune questioni economiche, andrebbero risolte molto presto.

Pesci. Qualche contrasto in amore, alcune coppie vivono un momento difficile. Servirà risolvere questi problemi, in un modo o in un altro, perché alcune frivole discussioni stanno lacerando il rapporto stesso.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Juventus: tornano i big match di Serie A e noi non vediamo l’ora. Sarà Venere a vegliare sulla gara, con la passione dei tifosi che piano piano tornerà ad essere protagonista all’interno degli impianti. Sarà un match molto combattuto, la previsione va però a favore della squadra di Pirlo.