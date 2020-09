Napoli-Genoa, le ultime: Schone positivo, cambiano le probabili formazioni

Purtroppo per il Genoa ci sarà un’altra defezione per la gara di questo pomeriggio al San Paolo: dopo Perin, anche Schone deve dare forfait per aver contratto il coronavirus.

Schone salta Napoli-Genoa

A darne la notizia è stato Sportmediaset. Il centrocampista rossoblu non ha preso parte alla trasferta di Napoli assieme al resto dello squadra dopo essere risultato positivo al tampone per il covid-19. Secondo quanto si apprende, pare che la carica virale nel suo caso sia minima, ma ovviamente è rimasto a casa. Il resto della squadra questa mattina è arrivato in città, soggiornando in un albergo del centro, dove resterà fino a quando non sarà il momento di dirigersi allo stadio. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00, contrariamente a quanto inizialmente previsto. La partita infatti doveva disputarsi alle ore 15:00, ma visto quanto accaduto a Perin, per aversi in tempo un nuovo giro di tamponi, la gara è stata rinviata di qualche ora. Ora si attendono comunicazioni da parte di fonti ufficiali, ma al momento lo svolgimento del match non pare essere a rischio. La situazione, ad ogni modo, potrebbe cambiare molto rapidamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Genoa, i dettagli del rinvio

Le probabili formazioni

Qui Napoli

Tra i pali sarà vera alternanza tra Meret e Ospina: questa volta sembra che sarà il primo a scendere in campo dal primo minuto. Difficile non vedere questa volta Osimhen dal primo minuto, visto come ha spaccato la gara a Parma. Spazio quindi, plausibilmente al 4-2-3-1, con il nigeriano terminale offensivo. Il pacchetto arretrato invece sarà composto da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e plausibilmente Mario Rui. La mediana vedrà anche Fabian e Zielinski schierati in un reparto a 2, a fare da collante con la batteria di attaccanti formata da Insigne, Mertens e Lozano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

LEGGI PURE >>> Mercato Napoli, obiettivo cessione Milik: ecco dove andrà

Qui Genoa

Criscito è rientrato in gruppo, ma non è ancora al top e neanche lui ha potuto prendere parte alla trasferta che l’avrebbe riportato a casa. Resta quindi la difesa a 3 di Maran, con Zapata, Biraschi e Goldaniga. Tra i pali ci sarà Marchetti, in regia Badelj, coadiuvato da Zajc e Lerager. Sulle fasce agiranno Ghiglione e Zappacosta, in attacco Pandev supporterà Mattia Destro.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Zapata, Biraschi, Goldaniga; Ghiglione, Badelj, Zajc, Lerager, Zappacosta; Pandev, Destro.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Genoa, le ultime su Balotelli