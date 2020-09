Napoli-Genoa, a forte rischio rinvio il match di Serie A

Via alla seconda giornata di Serie A Tim della stagione 2020/21. Tanti gol già nelle prime gare giocate tra sabato e questo inizio di domenica. Alle ore 18:00 si gioca su due campi del Sud Italia, in Campania per Napoli-Genoa e in Calabria per Crotone-Milan. Seconda giornata per Napoli e Genoa che arrivano entrambe da una vittoria alla prima giornata, rispettivamente contro il Parma (0-2) e Crotone (4-1).

Napoli-Genoa, partita rinviata di qualche ora

E’ arrivato nella giornata di ieri il primo rinvio di partita tra Napoli e Genoa. In tarda mattinata la notizia della positività al tampone da Coronavirus per Mattia Perin, portiere del Genoa. Da lì sono cambiati tutti i programmi di giornata. Il Genoa ha rinviato la partenza per Napoli da ieri a oggi ed è arrivato anche il rinvio di partita di qualche ora da parte della Lega Serie A. La partita che si sarebbe dovuta giocare alle ore 15:00 al San Paolo, infatti, inizierà alle ore 18:00. Ma non è del tutto finita qui.

Napoli-Genoa, allerta meteo: possibile nuovo rinvio

Napoli, il sindaco Luigi de Magistris, nella giornata di ieri, aveva emanato l’allerta meteo arancione su Napoli fino al prossimo lunedì 28 settembre. Bufera sulla città partenopea anche nella giornata di oggi. Forte temporale che mette a rischio la gara con il Genoa. Come riportato da Sky Sport, il picco del temporale in giornata dovrebbe arrivare proprio alle ore 18:00. Le squadre si presenteranno sul terreno di gioco e l’arbitro deciderà insieme ai capitani se ci saranno le condizioni per giocare. Forti anche i venti su Napoli.

Genoa, anche Schone positivo

In mattinata si è concluso l’altro giro di tamponi, con gli esiti che sono arrivati e hanno portato alla luce riscontri positivi per le due squadre. Solo Lasse Schone è risultato infatti positivo al Covid 19. Il calciatore, insieme a Perin, non è stato convocato da Maran per la trasferta di Napoli e dovrà restare in isolamento nella propria abitazione fino al termine della guarigione.

