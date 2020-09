Hellas Verona-Udinese 1-0, tabellino e highlights video: decide Favilli

Nel match delle ore 15:00 si sfidano Ivan Juric e Luca Gotti con le loro rispettive squadre Hellas Verona e Udinese. Stagioni differenti lo scorso anno per le due squadre che hanno entrambe conquistato l’obiettivo salvezza però a fine anno.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi Verona-Udinese

Hellas Verona Udinese, la cronaca della gara

Prima giornata ufficiale per l’Udinese, che alla prima giornata da calendario di Serie A non è scesa in campo a causa del rinvio di partita. Differente, invece, la prima giornata del Verona di Juric che ha conquistato un punto sul campo con lo 0-0 alla Roma, poi però la decisione del Giudice Sportivo che ha sancito per la vittoria a tavolino a favore del Verona per il caso Diawara. Dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è subito moviola: inizio di partita motlo difficile per le due squadre che hanno iniziato senza spingere più di tanto. Molte difficoltà nella costruzione di gioco a causa della fisicità di entrambe le squadre. Crea forse più l’Udinese nella prima parte di gioco che però non riesce ad andare in gol.

Hellas Verona-Udinese, il primo tempo

Si conclude a reti inviolate il primo tempo, con l’unica nota della prima parte di gara che segna l’infortunio dell’attaccante Di Carmine.

Hella Verona Udinese, secondo tempo

Si sblocca e decide nel secondo tempo la gara. A decidere il match è Favilli, giovane attaccante arrivato dal mercato nelle ultime ore. Il calciatore ha preso il posto dell’infortunato Di Carmine al minuto 40 e ha messo la palla in rete al 57′. Decisiva la sua rete che ha fatto sì che il Verona continuasse a punteggio pieno, sono sei i punti della squadra scaligera. Emozionante esordio per il calciatore italiano che si dimostra decisivo per la sua nuova squadra. L’Udinese crea tantissimo e spreca fin troppe occasioni da gol. Decisivo anche il portiere Silvestri che ha impedito alla squadra friulana di andare in gol e provare a strappare un pareggio.

Il tabellino

Gol: 57′ Favilli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni (77′ Colley); Di Carmine (40′ Favilli). Allenatore: Juric.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (78′ Nestorovski), Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Arslan (62′ Forestieri), Zeegelaar (62′ Ouwejan); Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Ammoniti: Favilli.

