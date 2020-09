Hellas Verona-Udinese, formazioni ufficiali: le scelte di Juric e Gotti

Soltanto una partita alle ore 15:00 di domenica. La seconda giornata di Serie A mette di fronte Hellas Verona e Udinese. Le due squadre arrivano al match in maniera differente. Il Verona, dopo aver conquistato un punto sul campo con la Roma (0-0), ha poi ottenuto la vittoria a tavolino dal Giudice Sportivo in merito al caso Diawara. L’Udinese non è scesa in campo la prima giornata a causa rinvio.

Formazioni ufficiali Verona-Udinese

Queste le formazioni ufficiali con le scelte di Juric e Gotti.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Arslan, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.