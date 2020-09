Genoa, Faggiano: “Scamacca o Balotelli, vero”

Daniele Faggiano, ds del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della gara:

Intervista a Faggiano

“Dobbiamo prendere un attaccante di sicuro, perchè ora ne manca una. Valutiamo sia Scamacca che Balotelli.

Covid? Penso che oramai deve essere una consuetudine avere questi problemi, dobbiamo convivere con questo virus. Ieri è stata una giornata intensa, si è cambiato programma perchè non c’erano certezze sui tamponi. Abbiamo preferito farli a Genova e partire la mattina, non è il massimo ma non deve essere un alibi. Come è capitato a noi, capiterà ad altri.

Scamacca o Balotelli? Sono rimasto nel mio spogliatoi, niente Lupero. Per Ranocchia c’è stato sempre un interesse, il calciatore vuole aspettare. Non vi dico la risposta sugli attaccanti. Una percentuale non la posso dire.

Premio? Avete detto voi salire, io voglio salire in classifica sempre, ma prima vogliamo essere sereni e tranquilli. Non c’è un obiettivo preciso.”.