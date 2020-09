Termina 1-4 la partita Spezia-Sassuolo. Lunch match scoppiettante tra i due club che hanno regalato spettacolo e tanti gol in campo nell’anticipo della domenica.

Spezia-Sassuolo, le parole di De Zerbi

“Sto contando i giorni per la fine del calciomercato (ride, ndr). Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, era la prima dello Spezia in Serie A e i calciatori sapevamo che avrebbero messo in campo tutto. Noi abbiamo sbagliato qualcosa nell’ultima scelta. Potevamo fare qualcosa in più già dal primo tempo, oggi molti altri gol potevamo fare. Stiamo migliorando in fase difensiva e stiamo lavorando, passa da qui il miglioramento, aumentare i gol e diminuire quelli subiti”.

Sassuolo, le parole di De Zerbi sulle condizioni dei calciatori

“I calciatori con grande qualità devono completarsi, come Djuricic, Caputo, Defrel e Locatelli. Stiamo aspettando a braccia aperte Boga, ci mancavano lui e Rogerio. Nonostante le assenze i calciatori in campo hanno fatto benissimo. Defrel, Berardi e Caputo non sono ancora al 100% fisicamente”.