Crotone, Vrenna: “Falco? Abbiamo parlato con il Lecce”

Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato a Sky Sport prima della gara tra Crotone e Milan.

Intervista a Vrenna

“Impresa? Serve una grande impresa, siamo una piccolissima società e cercheremo con tutte le nostre forze di raggiungere questo risultato.

Tifosi? Putroppo i tifosi non ci saranno, li volevamo anche noi. Il momento è bruttissimo, sotto tutti i punti di vista anche imprenditoriale.

Mercato? Mancano due difensori, un attaccante e vedremo che sorpresa possiamo offrire ai nostri tifosi.

Non abbiamo speso tanto, abbiamo investito su giovani interessanti e preso calciatori in prestito. Purtroppo vista la crisi sul mercato si può fare poco, anche per le altre società. Falco e Petriccione? Magari, non ci sono solo questi come obiettivo. Sono calciatori che interessano e abbiamo parlato con il Lecce.

Esperienza? La prima promozione è stato un miracolo, la seconda retrocessione è stata ingiusta. L’esperienzaè quella di dare il massimo, ed avere calciatori che hanno voglia”.