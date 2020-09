Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena il primo big match della stagione tra la Roma di Paulo Fonseca e la Juventus di Andrea Pirlo. All’Olimpico, dal primo minuto, dovrebbe giocare l’attaccante bosniaco. Proprio contro quella che doveva essere la sua futura squadra. Intanto per quanto riguarda il mercato si può chiudere, a breve, per due calciatori.

Fonseca pronto a lanciare Pellegrini in linea mediana

La Roma questa sera avrà l’occasione di riscattarsi dalla “sconfitta” contro l’Hellas Verona (sì, la partita sul campo si è conclusa 0-0, ma per le note vicende sul caso Diawara che non poteva essere utilizzato perché non inserito nella lista dei 25 da consegnare alla Lega di Serie A i giallorossi hanno perso la sfida a tavolino). In attacco è pronto il nuovo tridente formato da Pedro, Dzeko e Mkhitaryan. A centrocampo spazio a Pellegrini e Veretout con Spinazzola pronto ad entrare in azione. Al posto di Karsdrop (che a Verona si è infortunato) giocherà Santon che, a quanto pare, non è più in partenza. Sull’altra fascia ci sarà il brasiliano Bruno Peres (che ha recuperato dalla positività al Coronavirus).

La prima di Friedkin in casa

Sarà un ottimo esordio in casa quello del nuovo proprietario giallorosso, Dan Friedkin. L’americano, insieme al figlio, sperano di partire alla grande all’Olimpico davanti a 1000 spettatori. Un inizio in salita per la sua nuova squadra dopo il passo falso della prima giornata.

Con un occhio anche al calciomercato

Senza dimenticare che tra meno di dieci giorno il calciomercato estivo finirà. La rosa sembrerebbe al completo, invece non è così. Soprattutto per il reparto offensivo. La dirigenza dei lupi è alle strette con quella del Real Madrid. Il nome per l’attacco è sempre quello di Borja Mayoral (che interessava ai cugini della Lazio che poi hanno virato sul kosovaro Vedat Muriqi). Secondo ‘Tuttosport’ è fatta per il suo arrivo in prestito (da 1 a 3 milioni di euro) con diritto di riscatto. Il costo totale dell’operazione dovrebbe essere di 13 milioni di euro. Per la difesa il sogno è quello di far ritornare Smalling in Italia. Ed è destinato a rimanere tale. Occhio a Lucas Verissimo del Santos. E’ un classe 1995 ed ha già avuto l’opportunità di giocare in Serie A con la Sampdoria (i blucerchiati arrivarono ad offrire quasi 5 milioni). Con una cifra poco maggiore la Roma può aggiudicarselo.

