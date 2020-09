Calciomercato Napoli, centrocampista ad un passo: la situazione

Calciomercato Napoli, ecco Vecino: l’uruguaiano sempre più vicino al club di Gattuso

Ha bisogno di un centrocampista, è un vero e proprio obiettivo di calciomercato per il Napoli. Il nome di Matias Vecino è sempre più accostato alla società partenopea che, numericamente, non ha molti centrocampisti in rosa. Dopo l’addio di Allan, il primo suo sostituto, potrebbe essere il giovane Palmiero. E per Gennaro Gattuso non basta più, che gradirebbe un nuovo centrocampista per il suo centrocampo a tre, su cui lavora solo con cinque giocatori, che difficilmente potrà roteare in ben tre competizioni. Ha voglia di poter competere, appunto, Gattuso. Per farlo, serviranno più rinforzi. Un ultimo potrebbe dunque giungere entro la fine del calciomercato, che chiude tra una settimana circa. Aurelio De Laurentiis, attraverso il lavoro di Cristiano Giuntoli, vorrebbe accontentarlo.

Napoli, Vecino è il primo nome per il centrocampo: Gattuso lo vuole nel suo centrocampo

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, potrebbe giungere una vera e propria svolta poco prima del gong finale di calciomercato. Sì, perché il Napoli starebbe lavorando all’operazione che porta a Vecino. L’Inter lo valuta in uscita, il calciatore uruguaiano sarebbe arrivato al capolinea della sua avventura nerazzurra. Motivo per cui il club partenopeo starebbe spingendo sull’ottenere il giocatore, piazzando un affare low cost.

Napoli, i dettagli dell’affare Vecino: cifre e modalità di acquisto

Gli azzurri gradirebbero un’operazione legata ad un prestito con diritto di riscatto, a cifre ribassate, per ottenere Matias Vecino. Dall’altra parte l’Inter vorrebbe monetizzare subito, cedendo il calciatore a titolo definitivo. Al massimo, ciò che convincerebbe i nerazzurri, potrebbe essere una formula di prestito con riscatto obbligatorio, legato ad un numero di presenze che l’uruguaiano potrebbe ottenere in maglia azzurra. Il calciatore gradisce la destinazione, Gattuso il calciatore. Sarebbe perfetto come alternativa numero uno ai suoi perni principali per il centrocampo e, alle cifre che il club campano andrebbe a prelevarlo, sarebbe anche conveniente.

Napoli che, con eventuale acquisto di Matias Vecino, chiuderebbe il suo calciomercato in entrata. Perché, in uscita, c’è sempre la questione legata agli esuberi. Llorente verso lo Spezia, Milik verso l’Everton. E occhio sempre a Kalidou Koulibaly.

