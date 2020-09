Calciomercato Napoli obiettivo cedere Milik. Le possibili pretendenti

Il Napoli si sta concentrando soprattutto sul mercato in uscita. bisogna sistemare l’attaccante polacco, ormai ai ferri corti con la società e messo fuori rosa dal tecnico Gattuso. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il suo futuro può anche non essere più in Inghilterra.

Milik, non solo il Tottenham sulle sue tracce

In casa Napoli non si può non pensare ad Arkadiusz Milik. Il centravanti sa bene che non verrà più preso in considerazione da Gennaro Gattuso, come sa anche bene che le sue possibilità di trasferirsi alla Roma si sono completamente azzerate ma non per colpa sua. La sfortuna ha voluto che nelle visite mediche di Zurigo le sue due ginocchia, che ne hanno passate di cotte e di crude, abbiano fatto saltare la trattativa con i giallorossi. Di conseguenza il passaggio di Dzeko alla Juventus e così via. Si era aperto un piccolo spiraglio in Premier League: il Tottenham di Josè Mourinho è alla ricerca di un attaccante, ma non intende nemmeno spendere molto tra costi ed ingaggio (visto che comunque sarebbe la riserva di un certo Harry Kane). Per questo che anche un’altra squadra inglese ci sta pensando: il Fulham. Anche dalla Liga e dalla Bundesliga fanno capire che ci sono estimatori per il classe 1994: Siviglia e Lipsia hanno sondato il terreno e chiesto informazioni. Ma devono sbrigarsi, il calciomercato chiuderà tra meno di dieci giorni e trattare con Aurelio De Laurentiis non è affatto semplice.

Poco tempo per Koulibaly

A Parma ha dimostrato di essere un vero leader e che i suoi compagni possono stare davvero sicuri che l’avversario, in area di rigore, non potrà mai entrarci se c’è lui in campo. Poco chiara la situazione di Kalidou Koulibaly: il franco-senegalese sembrava ad un passo d’addio dal club azzurro. Il Manchester City si è tirato indietro proprio sul più bello (anche gli sceicchi si sono resi conto che spendere molti soldi in periodo di Coronavirus sarebbe da folli). L’ultima ed unica speranza si chiama Paris Saint Germain.

Situazione cessioni: Hysaj e Luperto

L’esterno Hysaj potrebbe salutare Napoli in questa sessione di mercato o nella prossima. Il suo contratto non è stato ancora rinnovato (scadenza giugno 2021), le offerte di certo non mancano. Quella seria, però, arriva dalla Russia. Lo Spartak Mosca vorrebbe anche subito acquistarlo, ma Giuntoli di certo non vuole svenderlo. Luperto invece è conteso da Crotone e Genoa. Proprio con i grifoni se ne può parlare nel match di oggi pomeriggio.

