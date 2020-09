Calciomercato Milan, obiettivo in difesa da una big

Un mercato sempre più incandescente quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta cercando di rinforzarsi a pochi giorni dalla chiusura della sessione. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato a puntellare il reparto difensivo. Gli obiettivi sono tanti, e sul taccuino di Maldini e Massara pare ci sia anche un nome proveniente da una big inglese.

Ultime Milan: idea Rudiger per la difesa

Tra i diversi nomi circolati negli ultimi giorni, c’è anche quello di Rudiger, centrale del Chelsea, ed ex giocatore della Roma. Il tedesco è un nome concreto per i rossoneri, ma riuscire a strapparlo ai Blues non sarà per nulla facile. La valutazione è di circa 25-30 milioni di euro, cifra comunque non bassa, e che potrebbe condizionare l’affare. Intanto il Diavolo ci prova, e stando a quanto riportato dal Telegraph, pare che il difensore sia stato offerto alla squadra di Milano. Insomma, un’asse che può diventare caldo, anzi caldissimo.

News Milan: concorrenza per Rudiger

Rudiger può diventare un obiettivo concreto per il Milan, ma attenzione ai vari ostacoli nella trattativa. Il primo è ovviamente legato al prezzo, mentre il secondo, ben più preoccupante, è dovuto alla concorrenza per il tedesco: anche il PSG pare sia piombato sul giocatore. Un’altra big quindi, la quale può diventare un bel problema per Maldini e Massara. Le valutazioni continuano, e chissà che da qui a breve non possano arrivare ulteriori novità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per la difesa

Mercato Inter: la priorità è un altro ex Serie A

Intanto l’Inter continua a tenere d’occhio varie opzioni per la difesa, e se da una parte c’è Rudiger, dall’altra parte c’è un altro ex Serie A: Nastasic. Il serbo è seguito da diversi giorni, ed attualmente è considerata l’opzione più papabile. Il prezzo in questo sarebbe molto più contenuto, e l’unica preoccupazione sarebbe dovuta alle condizioni fisiche. L’ex Fiorentina arriva da qualche acciacco, prima ci saranno gli accertamenti, e dopo si deciderà se affondare il colpo o meno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, idea Nastasic. Anche se il sogno è un altro