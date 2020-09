Calciomercato Milan, Maldini ha individuato il difensore: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli continua a vincere e convincere in questo inizio di stagione: il tecnico rossonero, però, attende ancora nuovi innesti dal calciomercato per migliorare la rosa.

Calciomercato Milan, si cerca il nuovo difensore

I rossoneri, nonostante le vittorie, sono ancora alla ricerca di innesti giusti per completare la rosa. In difesa, soprattutto, manca almeno un calciatore che vada a completare il reparto visti gli infortuni di Romagnoli e la positività al Coronavirus di Duarte. Il duo Kjaer – Gabbia sta facendo molto bene in questo inizio di stagione ma non basterà a giostrare le tante partite che si susseguiranno nelle prossime settimane. E’ questo il motivo per cui Paolo Maldini e Fredric Massara stanno cercando un nuovo difensore.

Calciomercato Milan, Massara frena sul nuovo acquisto

Calciomercato Milan, Kabak è il prescelto

Nikola Milenkovic e Matija Nastasic sono i nomi di rilievo che sogna il Milan di Pioli per portare qualità e quantità al reparto arretrato. Però sono nomi poco percorribili dati i tempi brevi in cui si dovrebbe operare e per i costi molto elevati delle operazioni. Per questo motivo si stanno valutando anche situazioni low-cost che potrebbero garantire comunque un ottimo apporto qualitativo alla difesa rossonera. Negli ultimi giorni il Milan, infatti, si è interessato fortemente a Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Schalke04 che sta facendo molto bene in Bundesliga.

Calciomercato Milan, c’è un nuovo nome per i rossoneri

Milan, contatti con gli agenti di Kabak

Il Milan pare aver scelto definitivamente il giovane difensore turco dello Schalke04 e nelle ultime ore ha stretto ancora di più i contatti con il suo entourage. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, i rossoneri vogliono accelerare nella trattativa con i tedeschi per regalare quanto prima il difensore a Pioli. Inoltre sembra il profilo giusto, secondo Maldini, anche per il futuro, data la giovanissima età. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

